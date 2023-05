227 Prozent Plus in 9 Wochen? Mit Aktien ist solch eine Performance schlichtweg kaum erreichbar. Durch den gezielten Einsatz von Derivaten hingegen, die in jeder Börsenlage gewinnen können, Seitwärtsrenditen abwerfen und insbesondere von der fortschreitenden Zeit profitieren, sind solche Gewinne wie mit dem Inline-Optionsschein auf den Ölpreis der Sorte Brent aber möglich - und das auch noch entspannt.Börsenexperte Stefan Mayriedl verfolgt mit seinem Börsenbrief "Die Derivate-Strategie" den Total-Return-Ansatz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...