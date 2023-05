Sneaker haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Markt entwickelt. Allein 2022 lag das weltweite Geschäftsvolumen bei rd. 76 Mrd. US-Dollar und laut Statista soll der Markt bis 2028 jährlich um rd. 5% zulegen.Mit über 2 700 Filialen in 29 Ländern ist Foot Locker gerade für jüngere, männliche Verbraucher eine der bekanntesten Anlaufstellen in Sachen Sportschuhe und Bekleidung. Allerdings wuchs die Handelskette in den vergangenen fünf Jahren mit nur 3% p. a. schwächer als der Markt und auch in den nächsten drei Jahren (2% p. a.) preist der Konsens unterdurchschnittliche Wachstumsraten ein. Am Freitag (19.5.) hat der Einzelhändler zudem die Umsatzprognose gesenkt. Für das Gj. 2023/24 (per 28.1.) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...