Die Anleger am deutschen Aktienmarkt schauen weiter gebannt in die USA. Eine Einigung im Schuldenstreit zwischen Weißem Haus und den Republikanern gibt es immer noch nicht, dafür etwas Bewegung. Im Fokus der Anleger standen ausgerechnet Immobilienaktien, die zuletzt einiges einstecken mussten.Die immer noch ausstehende Lösung im US-Schuldenstreit hat den DAX am Dienstag erneut ausgebremst. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich 0,44 Prozent tiefer mit 16.152,86 Punkten aus dem Handel. Damit ...

