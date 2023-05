Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RBI -1,03% auf 14,45, davor 5 Tage im Plus (4,21% Zuwachs von 14,01 auf 14,6), BTV AG -0,48% auf 41,8, davor 5 Tage ohne Veränderung , ATX Prime -0,08% auf 1608,5, davor 4 Tage im Plus (1,65% Zuwachs von 1583,65 auf 1609,85), ATX TR -0,08% auf 6924,72, davor 4 Tage im Plus (1,81% Zuwachs von 6806,93 auf 6930,16), ATX -0,12% auf 3184,15, davor 4 Tage im Plus (1,81% Zuwachs von 3131,38 auf 3188,07), Porr -0,81% auf 14,68, davor 3 Tage im Plus (4,52% Zuwachs von 14,16 auf 14,8), Rosgix -0,09% auf 3274,81, davor 3 Tage im Plus (0,19% Zuwachs von 3271,55 auf 3277,85), Polytec Group 0% auf 5,08, davor 3 Tage im Plus (3,67% Zuwachs von 4,9 auf 5,08), Semperit -0,94% auf 21,1, davor 3 Tage im Plus (4,16% Zuwachs von 20,45 auf 21,3). Folgende Titel haben den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...