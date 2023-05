Die mit Spannung erwarteten jährlichen Top-Listen, die seit Beginn der Pandemie erstmals wieder veröffentlicht werden, stellen die besten MICE-Hotels und gefragtesten Tagungsorte vor

Cvent, ein branchenführender Anbieter von Technologien für Meetings, Events und Gastgewerbe, gab heute seine Listen der Top-Tagungsziele und Top-Tagungsziele und Top-Tagungshotels für Europa bekannt. Diese Listen, die auch regionale Ranglisten für Nordamerika, den Raum Asien-Pazifik sowie den Nahen Osten und Afrika umfassen, wurden auf Basis der Beschaffungsaktivitäten über das Cvent Supplier Network, eine der weltweit größten Plattformen für die Suche nach Veranstaltungsorten, erstellt. Dies ist das erste Mal, dass Cvent die jährlichen Listen veröffentlicht, seit die COVID-19-Pandemie die Meeting- und Eventbranche Anfang 2020 auf den Kopf gestellt hat.

Cvent wird am Mittwoch, den 24. Mai, um 12.35 PM CET eine Live-Pressekonferenz auf der IMEX Frankfurt (Halle 8, Stand C470) abhalten, auf der weitere Einblicke in die Ergebnisse der diesjährigen Top Lists gegeben werden.

"Die zentrale Rolle, die die Tagungs- und Veranstaltungsbranche bei der Stärkung der lokalen Wirtschaft weltweit spielt, war nie so offensichtlich wie zu dem Zeitpunkt, als dieses Geschäft während der Pandemie über Nacht wegbrach", so Graham Pope, Vice President of International Sales bei Cvent. "Glücklicherweise haben Reiseziele und Hotels nach dem Pandemietief ein dramatisches Comeback erlebt, da sie von der angestauten Nachfrage nach persönlichen Erlebnissen profitiert haben."

"Diese Top-Listen würdigen Hotels und Reiseziele, die Technologien einsetzen, um Planer zu überzeugen und ihre Verkaufs- und Marketingbemühungen zu verbessern, während sie gleichzeitig ihren Willen zur Innovation und zur Erweiterung ihres Tagungs- und Veranstaltungsangebots unter Beweis stellen, um das MICE-Geschäft aus aller Welt anzuziehen. Wir freuen uns, diese Erkenntnisse nach vier langen Jahren erneut zu teilen und eine Ressource bereitzustellen, die Veranstaltungsorganisatoren nutzen können, um großartige Hotels und Reiseziele zu finden, sowie Hoteliers zu Rate ziehen können, die sich vom Wettbewerb abheben möchten, um ihre MICE-Einnahmen zu steigern."

Top-Tagungsziele laut Cevent

Nachdem die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen gelockert wurden und die Reisetätigkeit wieder aufgenommen wurde, haben die Kongress- und Fremdenverkehrsbüros intensiv daran gearbeitet, für ihre Städte und Hotels zu werben und die Branche so schnell wie möglich wiederzubeleben. Und diese Bemühungen machen sich bezahlt. London konnte beispielsweise seinen Platz 1 aus dem Jahr 2019 halten und hat mehr als 400 Hotels in der Pipeline, von denen allein 17 im Jahr 2022 eröffnet wurden. Barcelona (Platz 2) hat im Untersuchungszeitraum acht Hotels eröffnet und gleichzeitig sein Profil als führendes Land in Sachen nachhaltiger Tourismus geschärft, indem es das erste Biosphären-Platin-Reiseziel wurde. Und Paris, das auf Platz 3 liegt, bereitet sich auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 vor, indem es die Tourismusinfrastruktur in der gesamten Stadt erheblich ausbaut. Lissabon, Portugal (#5) ist der einzige Neuzugang unter den Top-10.

Top-10-Tagungsziele in Europa

1. London, Vereinigtes Königreich 2. Barcelona, Spanien 3. Paris, Frankreich 4. Madrid, Spanien 5. Lissabon, Portugal 6. Berlin, Deutschland 7. Amsterdam, Niederlande 8. Rom, Italien 9. Frankfurt, Deutschland 10. München, Deutschland

"Wir freuen uns sehr darüber, laut Cevent zu den Top-Tagungszielen zu gehören. Das bestätigt einmal mehr, dass London im Bereich Meetings und Events international führend ist", so Fiona Plumpton, Head of London Convention Bureau Services. "London ist eine diverse und integrative Stadt und bietet eine unübertroffene Auswahl bei der Planung eines Meetings oder einer Veranstaltung. Außerdem ist London weltweit führend in Sachen Technologie und Innovation. Durch den Einsatz von Technologie, zu der auch die Cvent-Plattform gehört, werden Veranstaltungsplaner direkt auf London aufmerksam und unser Team sowie das unserer Partnerhotels und Veranstaltungsorte kann schnell reagieren, wodurch wir der Konkurrenz einen Schritt voraus bleiben."

Top-Tagungshotels laut Cevent

Viele Hoteliers nutzten die Pause in den Jahren 2020 und 2021, um in Modernisierungen und Renovierungen zu investieren und ihre Häuser so auf den Reiseboom nach der Pandemie vorzubereiten. Die Neuzugänge unter den Top-10, darunter das Corinthia Lissabon (Nr. 7), das Hilton Vienna Park (Nr. 8), das InterContinental Athenaeum Athen (Nr. 9) und das Four Seasons Hotel Ritz Lissabon (Nr. 10), haben in den letzten Jahren allesamt umfangreiche Renovierungen durchgeführt.

Top-10-Tagungshotels in Europa

1. W Barcelona 2. Madrid Marriott Auditorium Hotel Conference 3. Hyatt Regency Paris Étoile 4. Meliá Castilla 5. Hilton Prague 6. Hotel Arts Barcelona 7. Corinthia Lisbon 8. Hilton Vienna Park 9. InterContinental Athenaeum Athens 10. Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

"Laut Cevent zu den Top-10-Tagungshotels in Europa zu gehören, ist eine Bestätigung für die Arbeit unseres Teams und unser kontinuierliches Engagement für einen außergewöhnlichen Service. Durch die kürzlich erfolgte Komplettrenovierung, die wir 2022 abschließen konnten, kann unser Team noch besser das tun, was wir am besten können: Momente schaffen", so Norbert Lessing, Area General Manager von Hilton Hotels Austria. "Plattformen wie Cvent unterstützen uns dabei, die Veranstaltungsplanung zu rationalisieren und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Im Hilton Vienna Park stehen wir dem Einsatz von Technologie offen gegenüber und haben gerade die Online-Buchungsoption für kleine Meetings mit bis zu 35 Personen eingeführt, die Planern sofortige Eventbestätigungen bietet."

Um alle Top-Tagungsziele von Cvent und die Top-Tagungshotels von Cvent weltweit zu sehen, klicken Sie hier.

Methodik

Für die Top-Tagungsziele von Cvent hat Cvent über 12.500 Städte weltweit ausgewertet, die im Cvent Supplier Network gelistet sind. Betrachtet wurden die Aktivitäten zwischen Januar 2022 und Dezember 2022. Die Rangfolge wurde anhand einer Reihe von Kriterien ermittelt, darunter: die Anzahl der über das Cvent Supplier Network gebuchten Übernachtungen, die Anzahl der über den Marktplatz an Veranstaltungsorte in der jeweiligen Stadt gesendeten elektronischen Angebotsanfragen (Requests-for-Prposals, RFPs), der Gesamtwert der eingereichten RFPs und der tatsächliche Zuschlagswert für gebuchte Meetings.

Für die Top-Tagungshotels von Cvent hat Cvent Hotelanlagen bewertet, die zwischen Januar 2022 und Dezember 2022 über das Cvent Supplier Network Aufträge generiert haben. Die Hotels wurden anhand verschiedener Kriterien bewertet, darunter die Gesamtzahl der Angebotsanfragen (Requests-for-Proposals, RFPs), die Anzahl der bewilligten RFPs, die Gesamtzahl der Zimmernächte, die Anzahl der bewilligten Zimmernächte, der Marktanteil in den wichtigsten Großstädten, die Konversionsrate und die Antwortrate. Die Bewertungskriterien sollen ein möglichst genaues Bild der besten Tagungshotels in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum vermitteln.

Über das Cvent Supplier Network

Das Cvent Supplier Network umfasst mehr als 300.000 Hotels, Resorts und Veranstaltungsorte und bildet damit eine der weltweit größten und genauesten Datenbanken mit detaillierten Informationen über Veranstaltungsorte. 2022 wurden über das Cvent Supplier Network über 14 Milliarden umgesetzt. Das CSN enthält Listen von Hotels und anderen Veranstaltungsorten in 18 Sprachen, die anhand von mehr als 200 Merkmalen und Kriterien durchsucht und gefiltert werden können. Das Netzwerk ist Teil der umfassenden Cvent-Plattform, die Lösungen bereitstellt, die Hotels und Veranstaltungsorte dazu nutzen, ein globales Netzwerk von mehr als 109.000 Planern direkt anzusprechen, ihr MICE- und Geschäftsreisegeschäft zu verwalten und profitable Ergebnisse zu erzielen.

Über Cvent

Cvent Holding Corp. (Nasdaq: CVT) ist ein führender Anbieter von Technologien für Meetings, Events und Gastgewerbe, der über 4.800 Mitarbeiter beschäftigt und mehr als 21.000 Kunden weltweit beliefert (Stand: 31. März 2023). Das 1999 gegründete Unternehmen stellt eine umfangreiche Plattform für Event-Marketing und -Management bereit und betreibt einen globalen Marktplatz, auf dem Event-Profis mit Veranstaltungsorten zusammenarbeiten, um ansprechende und eindrucksvolle Erfahrungen zu schaffen. Der Hauptsitz von Cvent befindet sich in Tysons, Virginia, in der Nähe von Washington D.C.. Außerdem unterhält das Unternehmen weitere Niederlassungen auf der ganzen Welt, um seinen wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Die umfangreiche Cvent-Plattform für Event-Marketing und -Management bietet Veranstaltungsorganisatoren und -vermarktern Softwarelösungen für die Online-Registrierung für Veranstaltungen, die Auswahl von Veranstaltungsorten, Event-Marketing und -Management, virtuelle und Vor-Ort-Lösungen sowie die Einbindung von Teilnehmern. Die Produktsuite von Cvent automatisiert und vereinfacht den Lebenszyklus des Veranstaltungsmanagements und maximiert die Wirkung von Präsenzveranstaltungen, virtuellen und hybriden Veranstaltungen. Hotels und Veranstaltungsorte setzen auf die Anbieter- und Veranstaltungsortlösungen von Cvent, um über die Beschaffungsplattformen von Cvent mehr MICE- und Geschäftsreiseaufträge zu generieren. Die Lösungen von Cvent optimieren die Wertschöpfungskette im Veranstaltungsmanagement und haben bereits Millionen von Kunden auf der ganzen Welt geholfen, Meetings und Veranstaltungen zu managen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Cvent.com/uk.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005408/de/

Contacts:

Sharon Coleshill

E-Mail: sharon.coleshill@spotlightcoms.com

Mobil: +44 7810 508 990



Nina Gardiner

E-Mail: nina.gardiner@spotlightcoms.com