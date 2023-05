Halle/MZ (ots) -



Sachsen-Anhalts AfD lässt ihre Klage gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz vorerst ruhen. Ein entsprechendes Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg sei auf Antrag der Landespartei ausgesetzt worden, bestätigte das Gericht am Dienstag der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Demnach will der Landesverband zunächst einen vergleichbaren Rechtsstreit auf Bundesebene abwarten. Parteivize Hans-Thomas Tillschneider sagte dem Blatt jedoch: "An unserer Klage an sich halten wir fest."



Der Verfassungsschutz hatte den Landesverband Anfang 2021 als rechtsextremen Verdachtsfall eingeordnet. Damit kann die Partei nachrichtendienstlich beobachtet werden, so können etwa Telefonate mitgehört werden. Im vorigen Jahr hatte die AfD mit einem Eilantrag vor Gericht vergeblich versucht, die Überwachung verbieten zu lassen. Jetzt hätte das Hauptverfahren angestanden.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5515986

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken