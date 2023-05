Aus einem Joint Venture mit entrotech entsteht PPG Advanced Surface Technologies

PPG (NYSE:PPG) gab heute bekannt, dass das Unternehmen über PPG Advanced Surface Technologies Lack- und Klarfolienlösungen für Automobil- und Industriekunden anbieten wird. PPG Advanced Surface Technologies ist aus einem neuen Joint Venture mit entrotech, Inc., einem Anbieter von technologiebasierten Folienlösungen, entstanden. PPG behält eine Mehrheitsbeteiligung an dem Joint Venture. Die genauen finanziellen Bedingungen und Eigentumsverhältnisse wurden nicht bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005158/de/

PPG will deliver paint and clear film solutions for automotive and industrial customers through PPG Advanced Surface Technologies, a new joint venture formed with entrotech, Inc. (Photo: Business Wire)

Lackfolien sind mehrschichtige Anwendungen, bei denen mindestens eine Schicht aus Lack besteht. Die Folien bieten eine Reihe von Vorteilen für die Umwelt, einschließlich eines geringeren Energieverbrauchs, sowie neue ästhetische Möglichkeiten. Die Technologie wird derzeit in der Automobilindustrie eingesetzt und ist potenziell für eine ganze Reihe von industriellen Endanwendungen nutzbar.

"Dieses Joint Venture soll unser Portfolio an Lackfolienprodukten für eine beschleunigte Kommerzialisierung positionieren und den Kunden innovative Produkte mit hoher Leistung und erheblichen Nachhaltigkeitsvorteilen bieten", sagte Tim Knavish, PPG President und Chief Executive Officer. "Dieses Joint Venture ist auf eine schnelle globale Expansion ausgerichtet, die dem Portfolio von PPG entspricht."

Mit der Übernahme von Wörwag, einem in Deutschland ansässigen Lacklieferanten, der Folienprodukte für eine Vielzahl von Automobilteilen und -verkleidungen anbietet, baute PPG 2021 seine Kompetenz im Bereich Lackfolien aus. Das Joint Venture wird aus dem Foliengeschäft von PPG Wörwag und dem Automobilfoliengeschäft von entrotech gebildet.

Das Portfolio an Automobilfolien von entrotech umfasst klare Schutzfolien für Autos und die Lackfolien der Produktlinie Aero Sustainable Material Technology. Die patentierten und zum Patent angemeldeten Technologien des Unternehmens wurden ursprünglich im Jahr 2007 mit Blick auf die anspruchsvollen Anforderungen des Motorsports und anderer Anwendungen entwickelt.

Im Jahr 2019 wurden Aero-Folien erstmals auf der Außenhaut von Nutzfahrzeugen eingesetzt. Seitdem hat das Unternehmen die Technologie für den potenziellen Einsatz im kommerziellen Transportwesen, in der Schifffahrt, im Bauwesen und in anderen Bereichen, in denen PPG tätig ist, weiterentwickelt.

"Wir freuen uns, durch dieses Joint Venture Teil der globalen PPG-Familie zu werden", sagte Jim McGuire, Gründer und CEO von entrotech. "Diese Vereinbarung baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit auf, da wir PPG-Lackprodukte für die Herstellung unserer Lackfilme verwenden. Wir freuen uns darauf, unsere Reichweite durch diese Partnerschaft mit dem PPG-Lackfolienteam weltweit zu vergrößern."

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit 140 Jahren vertrauen. Durch Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden, indem wir in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorne suchen. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 70 Ländern produktiv und innovativ tätig und verzeichneten im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar. Wir bedienen Kunden in den Bereichen Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transport und den Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

Das PPG-Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

KATEGORIE Autoreparaturlacke

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005158/de/

Contacts:

Medienkontakt PPG:

Mark Silvey

Corporate Communications

+1-412-434-3046

silvey@ppg.com

Investorenkontakt PPG:

John Bruno

Investor Relations

+1-412-434-3466

jbruno@ppg.com

investor.ppg.com