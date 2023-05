The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.05.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.05.2023



ISIN Name

CH1145931015 21SHARES TERRA ETP OE

GG00BD3FV870 OKYO PHARMA LTD

SE0013121340 MOBERG PHARMA AB

SE0017859259 TETHYS OIL AB O.N.

US55279C2008 MD MED.GROUP INV.GDR REGS

US8116991071 SEACHANGE INTL DL-,01

US92942V2088 VYANT BIO INC.NEW -,0001

