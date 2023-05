Wird das ein 100 Prozent-Comeback - https://bit.ly/3MqxJ2K Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie sollten Sie kennen. Beim G7-Gipfel in Tokio haben die führenden Industrieländer eine "Charme-Offensive" gegenüber den globalen Schwellenländern gestartet, meint Folker Hellmeyer. Was er damit meint und ob ein Neustart in den Beziehungen gelingen kann, erklärt der Chefvolkswirt der Netfonds AG im Interview mit wallstreet:online TV. Der Tonwechsel im Umgang mit China, Indien, Brasilien und Co. ist für Hellmeyer auch ein Eingeständnis des Scheiterns für den bisherigen Ansatz, mithilfe von Sanktionen Druck aufzubauen. Hellmeyer hinterfragt im Gespräch die Glaubwürdigkeit dieses Kurswechsels und die Auswirkungen auf die dauerhafte Beziehung zum globalen Süden. Der Westen habe immer wieder die Interessen dieser Länder missachtet, wenn Sie nicht zu den eigenen geostrategischen Zielen passten. Welche Auswirkungen die G7-Politik auf die Finanzmärkte haben könnte und welchen Spielraum er derzeit noch für die US-Notenbank Fed sieht: Mehr dazu gibt's im Video! Übrigens: Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report