Die erste Open-Source-Plattform ihrer Art ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftskunden global oder in großem Umfang zu verifizieren und zu versichern; die Finanzierungsrunde wurde von Team8 geleitet, mit Beteiligung von Y Combinator, Vera Equity und Führungskräften von Brex, Trulioo, Venmo, Melio und Coinbase

Ballerine, eine Open-Source-Plattform für Risikoentscheidungen, hat in einer von Team8 angeführten Startfinanzierungsrunde 5 Millionen Dollar erhalten. Das Unternehmen bietet eine Open-Source-Plattform, die globale Datenquellen integriert und die notwendigen Tools zur Automatisierung und Verbesserung von Entscheidungsprozessen für Aufgaben wie Onboarding (KYB), Underwriting und Transaktionsüberwachung bereitstellt. Ballerine eignet sich für alle Unternehmen, die Finanztransaktionen abwickeln, die den KYB-, KYC- und Anti-Geldwäsche-Vorschriften unterliegen, darunter die meisten Finanzinstitute, FinTechs, E-Commerce, Marktplätze und andere Unternehmen. Ballerine erfährt ein schnelles Wachstum und eine hohe Akzeptanz. Das Open-Source-Repository auf GitHub hat weltweit mehr als 1500 Entwickler angezogen, und Dutzende von Fintech-Unternehmen nutzen den Code in der Produktion.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005285/de/

In order of appearance from left to right is: Nitzan Guy (Co-founder and CPO), Noam Izhaki (Co-founder and CEO), Alon Peretz (Co-founder and CTO). (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen wurde von einem Expertenteam von Entwicklern aus dem Bereich des digitalen Bankwesens gegründet. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau einer internen Risiko-Infrastruktur und kennen die vielen Herausforderungen, die mit der internen Entwicklung und Wartung von Risikosystemen verbunden sind, aus erster Hand. Das Gründerteam, Noam Izhaki (CEO), Nitzan Guy (CPO) und Alon Peretz (CTO), hat Ballerine ins Leben gerufen, um die vorhandenen Probleme zu lösen, und zwar mit einem entwicklerorientierten, quelloffenen und modularen Ansatz.

Traditionell ist die Überprüfung, das Underwriting und die Überwachung von Unternehmen eine komplexe Aufgabe. Sie erfordert umfangreiche Datenabfragen aus verschiedenen Quellen, Dokumentationen und Aktualisierungen der Richtlinien aufgrund von Änderungen bei Vorschriften, Bedrohungen und bewährten Verfahren. Diese Komplexität nimmt exponentiell zu, wenn Unternehmen in neue Regionen expandieren oder neue Produkte und Geschäftsbereiche hinzufügen. Ballerine vereinfacht diese Aufgabe, indem es Entwicklern ermöglicht, ihre Arbeitsabläufe zur Risikobewertung über einen Marktplatz von Einzellösungen vollständig anzupassen. Der Zugriff auf Datenquellen kann über eine einzige kommerzielle Vereinbarung mit Ballerine oder über die Vermarktung direkt mit Datenanbietern erfolgen. Zu diesen Quellen gehören unter anderem: Unternehmensregister, Sanktionen, Websites/Soziales, Auskunfteien, Adverse Media, PEP-Datenbanken, UBO-Register und Open-Banking.

"Die Finanzbranche braucht dringend eine Infrastruktur zur Unterstützung der laufenden digitalen Transformation, eine Infrastruktur, die es den Instituten ermöglicht, während der gesamten Customer Journey automatisch auf Daten zuzugreifen und diese zu analysieren", sagte Noam Izhaki, CEO und Mitbegründer von Ballerine. "Ballerine bietet genau das es nutzt verstreute Daten, vereinfacht die Verwaltung des Datenschutzes und versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Risikoentscheidungsprozesse kontinuierlich zu verbessern und dabei die Kontrolle und Flexibilität zu behalten."

Der Open-Source-Kern von Ballerine gibt Entwicklern und Risikomanagern die Kontrolle über die Infrastruktur mit einer einzigen Integration und ermöglicht die Anpassung an spezifische Anforderungen in Bezug auf Kundenerfahrung, Risikoexponierung, Zielgruppen und Regionen. Die Open-Source-Plattform von Ballerine ist die Infrastruktur der nächsten Generation für Risiko- und Identitätsentscheidungen, denn sie bietet deutlich mehr Flexibilität für globale Finanzdienstleister und große Institute, da sie viel mehr Anwendungsfälle abdeckt und den Kunden mehr Raum für die Erweiterung und Anpassung der Plattform lässt.

"Ballerine hat eine echte Chance, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen, die Finanztransaktionen abwickeln, mit Risiken umgehen", sagte Hadar Siterman Norris, Partner bei Team8. "Diese Finanzierung wird Ballerine dabei helfen, die erste Open-Source- und entwicklerzentrierte Compliance-Infrastruktur zu schaffen, die Ballerine zu noch größeren Höhenflügen verhelfen wird. Wir freuen uns, Teil dieser Reise zu sein."

Die Finanzierungsrunde wurde von Team8 geleitet, mit Beteiligung von Y Combinator, Vera Equity und Führungskräften von Brex, Trulioo, Venmo, Melio und Coinbase. Ballerine und Team8 werden an der Money 20/20 in Amsterdam vom 6. bis 8. Juni 2023 teilnehmen. Noam Izhaki, CEO und Mitbegründer von Ballerine, wird auf der Konferenz in einer Präsentation eine Rede halten: "Open-Source ist im Kommen: Aufgepasst, Finanzdienstleistungen." Für weitere Informationen über Ballerine besuchen Sie: www.ballerine.com.

Über Ballerine

Ballerine ist eine Open-Source-Plattform, die es Unternehmen, die Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten, ermöglicht, ihre Kunden weltweit oder in großem Umfang zu verifizieren und zu versichern. Die Technologie von Ballerine bietet Entwicklern und Risikomanagern maximale Kontrolle über die Compliance-Infrastruktur mit einer einzigen Integration und lässt sich leicht an spezifische Anforderungen in Bezug auf Kundenerfahrung, Risikoexponierung, Zielgruppen und Geografien anpassen. Ballerine richtet sich an alle Unternehmen, die Finanztransaktionen abwickeln, die den KYB/KYC- und Geldwäschevorschriften unterliegen. Dazu gehören fast alle Finanzinstitute und Fintechs sowie viele eCommerce-, Marktplatz- und SaaS-Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ballerine.com/

Über Team8

Team8 ist eine Venture Capital-Gesellschaft, die die innovativsten Technologien in den Bereichen Fintech, Cyber, Daten und digitale Gesundheit aufbaut und in diese investiert. Wir nutzen fundierte Fachkenntnisse, Spitzentechnologien und Erfahrungen beim Aufbau von Unternehmen aus erster Hand, um mit Unternehmern bei der Gründung weltweit erfolgreicher Unternehmen zusammenzuarbeiten und gleichzeitig in Unternehmen in der Frühphase zu investieren, die in den Interessengebieten der Gruppe tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.team8.vc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005285/de/

Contacts:

Nicole Lombardo

nicole@calibercorporateadvisers.com

888.550.6385 ext. 23