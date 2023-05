Der Start des Instituts in Abu Dhabi in Zusammenarbeit mit IFEM Endo ist ein bedeutender Meilenstein bei der Förderung der Gesundheitsversorgung von Frauen in der Region

Burjeel Medical City, das Flaggschiff der Burjeel Holdings, hat ein fortschrittliches gynäkologisches Institut (Advanced Gynecology Institute, AGI) eröffnet, das Frauen aller Altersgruppen multidisziplinäre Gesundheitslösungen anbieten soll. Der Start erfolgt nur wenige Monate nach der Zusammenarbeit des Krankenhauses mit dem weltweit renommierten französisch-europäischen Multidisciplinary Institute of Endometriosis Academy (IFEM Endo). Drei spezialisierte Kliniken des Krankenhauses die gynäkologische Onkologie, die IFEM Endo Middle East Clinic und die komplexe gynäkologische Versorgung werden zu AGI gehören.

H.E. Dr. Maitha Bint Salem Al Shamsi, Minister of State, UAE Government, inaugurating Advanced Gynecology Institute at Burjeel Medical City (Photo: AETOSWire)

Prof. Horace Roman, ein renommierter Endometriose-Chirurg und Gründungsmitglied von IFEM Endo, wird das Institut leiten. Dr. Benjamin Merlot, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und Gründungsmitglied von IFEM Endo, Dr. Sandesh Kade, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Monica Chauhan, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, und Dr. Jafaru Abu, Facharzt für gynäkologische Onkologie, sind weitere Mitglieder des Teams.

"Der Start des Instituts ist ein bedeutender Meilenstein in der Gesundheitsversorgung von Frauen in der Region. Die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen sind vielfältig und komplex und erfordern einen ganzheitlichen Ansatz, um sicherzustellen, dass jede Patientin eine auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Behandlung erhält", sagte Prof. Roman und fügte hinzu, dass das Expertenteam auch in der klinischen Forschung und Ausbildung tätig sein wird.

AGI verfügt über hochmoderne Operationssäle mit der neuesten Technologie, die fortschrittliche Verfahren wie laparoskopische und robotergestützte Operationen ermöglichen. Neben der Behandlung von gynäkologischen Krebserkrankungen konzentriert sich AGI auf die Erhaltung der reproduktiven Funktion der Patientinnen und die Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen mit fortgeschrittenen oder wiederkehrenden gynäkologischen Malignomen. Das Institut bietet auch hochmoderne minimal-invasive Operationen für Endometriose an.

"Das Institut unterstreicht unser Engagement für Spitzenleistungen und festigt unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich der komplexen Pflege. Mit dem Schwerpunkt auf spezialisierten Kliniken und personalisierter Pflege wird das Institut einen bedeutenden Einfluss auf den Gesundheitssektor in den VAE und darüber hinaus haben", sagte John Sunil, CEO von Burjeel Holdings.

Das Burjeel Medical City ist ein 400-Betten-Krankenhaus und Zentrum für quartäre Versorgung in Abu Dhabi, VAE mit mehreren Fachgebieten. Es bietet hochwertige Spezialbehandlungen und komplexe Pflege in über 40 Fachbereichen für Erwachsene und Kinder, unterstützt durch modernste Medizintechnik und ein internationales Expertenteam. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.burjeelmedicalcity.com/

