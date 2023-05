WWE drückt seine Energiekosten mit der Enlighted Lighting Solution, einem präsenzabhängigen Beleuchtungs-Steuerungssystem.

Enlighted Data Services und Location Intelligence sorgen mit IoT-Einblicken und Ressourcenverfolgungs-Funktionen für die Zukunftssicherheit der WWE-Zentrale.

Enlighted, ein führendes PropTech-Unternehmen des Siemens-Konzerns, gab heute eine neue Zusammenarbeit mit World Wrestling Entertainment (WWE) bekannt, mit der seine Vision von einem intelligenten, energieeffizienten Hauptquartier Wirklichkeit werden soll. Der Weltmarktführer in der Unterhaltungsbranche, der in mehr als 1 Milliarde Haushalten weltweit präsent ist, wird die intelligente Beleuchtungssteuerung, intelligente Sensoren, IoT-Datendienste und Echtzeit-Lokalisierungsdienste (RTLS) von Enlighted einsetzen, um präsenzabhängige Energieeinsparungen, ein optimales Raummanagement zu erreichen und eine möglichst produktive Umgebung für die WWE-Mitarbeiter zu schaffen.

WWE ist in Stamford (US-Bundesstaat Connecticut) ansässig und verfügt dort über mehr als 400.000 Quadratmeter an Mehrzweckflächen, darunter Büroräume, Studios, Produktions- und Postproduktionseinrichtungen, Konferenzräume, Veranstaltungsbereiche und Außenterrassen. In Anbetracht der Größe und Komplexität der verschiedenen Betriebsflächen ist es für WWE unerlässlich, seine Immobilien zu verstehen und zu optimieren, indem das Unternehmen Technologien und Software einsetzt, die flexibel genug sind, um eine Vielzahl von Nutzungsarten abzudecken. Im Rahmen einer größeren Initiative zur Renovierung und digitalen Transformation wird WWE fast 2.000 Sensoren einsetzen, die sich über ein drahtloses, fehlertolerantes Netzwerk verteilen:

Enlighted Lighting Solution Die präsenzabhängige intelligente Beleuchtungssteuerung mit flexiblen Konfigurationen für das Task-Tuning, die Tageslichtnutzung und die effiziente Beleuchtung der WWE-Betriebsbereiche wird insgesamt zu Energieeinsparungen führen und WWE auf seinem Weg zur Klimaneutralität voranbringen.

Enlighted Data Services WWE erfasst 65 Mal pro Sekunde Daten von Sensoren, die Bewegungen sowie Temperatur- und Energiewerte messen, und leitet daraus mit speziellen Visualisierungs-Dashboards wichtige Erkenntnisse für Entscheidungen zur Gestaltung der Betriebsbereiche ab.

Location Intelligence WWE wird dieselbe Lichterfassungsumgebung für die zuverlässige Echtzeitverfolgung von Ressourcen nutzen, deren Spektrum von hochwertigen Ressourcen (Erinnerungs- und Sammlerstücke) bis zu Betriebsmitteln (Postwagen, Warenmuster, Pakete) reichen. Dies dient zur Bewegungsanalyse und zur Verbesserung der Bestandsverwaltung.

Auf Basis der Enlighted-Beleuchtungssteuerungen wird WWE mehrere IoT-Anwendungsfälle realisieren und die offenen APIs einsetzen, um ein zentrales Management und eine einheitliche Übersicht in die Betriebsabläufe nach dem 'Single-Pane-of-Glass'-Prinzip zu erhalten.

"Der neue WWE-Hauptsitz besteht aus Teilbereichen, die für eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Nutzungsarten vorgesehen sind", sagte Rajan Mehta, Chief Technology Officer von WWE. "Die Technologie IoT Smart Building von Enlighted wird uns in die Lage versetzen, enorme Energieeinsparungen zu erzielen, unsere betriebliche Effizienz zu steigern und Daten zur Erfassung von Aktivitäten in den Gebäuden für intelligente, datengestützte Raumentscheidungen zu nutzen. Mit der IoT-basierten Ressourcenverfolgung und den Verbesserungen der Prozessabläufe wird unser Hauptsitz zu einem wirklich intelligenten Gebäude."

"Bei der Raumnutzung geht es nicht nur darum, zu wissen, wie viele Personen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Büro oder einer Produktionsstätte aufhalten es geht auch darum, zu verstehen, wie sich Mitarbeiter und Gäste bewegen und mit den Räumen interagieren", sagte Enlighted-CEO Stefan Schwab. "Die beleuchtungsbasierten Sensoren bei WWE werden riesige Datenmengen erfassen, die WWE für einen detaillierteren Überblick über die Aktivitäten in allen seinen Gebäuden nutzen kann. Die Skalierbarkeit der Cloud-Speicher wird das Unternehmen in die Lage versetzen, durch Analyse der Nutzungsdaten der Gebäude im Laufe der Zeit Trends und Präferenzen zu erkennen."

Über Enlighted

Enlighted ist ein führender PropTech-Anbieter von IoT-Lösungen an der Schnittstelle von Mensch, Raum und Arbeit. Wir bieten eine einzigartige Kombination aus kognitiven IoT-Umgebungssensoren und Beleuchtungssteuerungen, die mit intelligenten Arbeitsplatz-Erlebnis-Apps verbunden sind und eine einzigartige, skalierbare und interoperable Lösung bieten, um einer großen Bandbreite von Gebäude-, Raum- und Produktivitätsanforderungen gerecht zu werden. Unsere Kunden nutzen diese Lösungen, um das Wohlbefinden der Nutzer, eine höhere Geschäftseffizienz und Dynamik mit Blick auf ihre Nachhaltigkeitsziele zu ermöglichen. Enlighted ist Teil von Building Robotics, Inc., einem Unternehmen von Siemens. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns bitte unter enlightedinc.com.

