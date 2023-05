Die neu unterstützte Datenregion erfüllt die aktuellen datenschutzrechtlichen Anforderungen und bietet den Kunden mehr Kontrolle über ihre Daten

Moveworks meldete heute die Eröffnung seines ersten regionalen Rechenzentrums in der Europäischen Union (EU). Dieser Meilenstein verdeutlicht das Engagement von Moveworks, die wachsenden Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit zu erfüllen insbesondere im Hinblick auf die sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa.

Datenschutz ist für Unternehmen auf dem heutigen globalen Markt von entscheidender Bedeutung. Um dem Rechnung zu tragen, hat es sich Moveworks zur Priorität gemacht, den Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten zu geben. Mit der Eröffnung eines regionalen Rechenzentrums in der EU verfolgt das Unternehmen das Ziel, seinen Kunden die Sicherheit zuverlässiger und sicherer Datenspeicherlösungen zu bieten. Neben der Anpassung an das sich verändernde regulatorische Klima erfüllt das EU-Rechenzentrum von Moveworks auch die verschiedenen Anforderungen an die Datenresidenz in der Region. Dieser "Global-first"-Ansatz verschafft den Kunden eine höhere Flexibilität, bietet ihnen mehr Anpassungsfähigkeit und Kontrolle über ihre Daten und gewährleistet, dass unsere Dienste ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

"Unser neues EU-Rechenzentrum ist Ausdruck für unser Engagement, den vielfältigen und wachsenden Anforderungen unserer globalen Kunden Rechnung zu tragen", sagte Vaibhav Nivargi, CTO von Moveworks. "Während wir so den Grundstein für zukünftige Innovationen legen, sorgt unser konsequentes Engagement für Datenschutz und Datensicherheit dafür, dass wir ein verlässlicher Partner bleiben."

Die Inbetriebnahme des neuen EU-Rechenzentrums von Moveworks ist ein klares Zeichen für das Wachstum des Unternehmens und sein Engagement, seine Kunden auf globaler Ebene zu betreuen. Im Zuge seiner Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen weiterhin darauf, stets die bestmöglichen Lösungen zur Verfügung zu stellen, die es den Anwendern ermöglichen, mehr Kontrolle über ihre Daten zu haben.

