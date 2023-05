Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute bekannt, dass die Telenet-Gruppe (TNET.BR), einer der größten Anbieter von Kabelbreitbanddiensten in Europa, die DAA-Lösung (DAA: Distributed Access Architecture) mit Remote PHY Devices der nächsten Generation von Vecima einsetzt.

Mit der vollständig interoperablen Lösung kann die Telenet-Gruppe ihr Zugangsnetzwerk auf DAA aufrüsten und ihre Pläne für das 10G-Netzwerk erfüllen, indem sie RF näher zum oberen Ende des Bereichs bewegt und den nächsten großen Sprung hinsichtlich Geschwindigkeit, Kapazität und niedrige Latenz schafft.

Der Entra® EN2112 R-PHY Access Node ist ein kompakter Knoten mit zwei Ports und hoher Dichte, der mit CCAP-Kernen (Converged Cable Access Platform) und vCMTS (Virtual Cable Modem Termination Systems) von Drittanbietern interoperabel ist und so ein offenes, flexibles DAA-Ökosystem schafft. Durch die Unterstützung von Architekturen, die Glasfaser tiefer in das Netzwerk vordringen lassen, ermöglicht EN2112 Betreibern, die Kapazität bestehender Hybrid-Glasfaser-Koax-Netzwerke (HFC) zu optimieren und den Teilnehmern eine höhere Bandbreite zur Verfügung zu stellen.

Der Entra Remote PHY Monitor ermöglicht beispiellose Einblicke in das Remote PHY-Netzwerk und eine hochskalierbare, automatisierte RF-Konfiguration der Entra Remote PHY-Knoten.

"Durch die Bereitstellung einer felsenfesten und erweiterbaren Lösung sowohl für Remote PHY-Knoten als auch Überwachung hat uns Vecima dazu befähigt, die entscheidenden ersten Schritte hin zu DAA zu tun", sagte Jeroen Bert, Product Owner, Fixed Access Engineering für Telenet. "Die heutige Einführung ist zukunftssicher gestaltet und steht mit dem Übergang zu einer vollständig virtualisierten Converged Cable Access Platform (CCAP) und bahnbrechenden DOCSIS®-Technologien der nächsten Generation in Einklang."

"Vecima stellt Kunden weltweit branchenführende DAA bereit und wir sehen der Zusammenarbeit mit Telenet erwartungsvoll entgegen, um Kundenerlebnisse in Privathaushalten und Unternehmen in ganz Belgien grundlegend zu verändern", so Ryan Nicometo, Senior Vice President und General Manager, Vecima Video Broadband Solutions. "Wir freuen uns auf die Präsentation unserer innovativen Kabel- und Glasfaser-Zugangslösungen, die bahnbrechende Geschwindigkeit und Kapazität liefern, bei der ANGA COM 2023 in Köln."

Das DAA-Portfolio von Vecima, das vor Kurzem von der Dell'Oro Group als globaler Marktführer im Bereich Remote-OLT und Remote-MACPHY-Lösungen anerkannt wurde, wird von Betreibern auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Netzwerke von morgen bieten breite Unterstützung für alle Kabelzugangstechnologien der nächsten Generation, hochwertige Legacy Services und bewährte branchenführende Interoperabilität und lassen sich schon heute ohne Kompromisse bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com/network-access.

Besuchen Sie Vecima Networks auf der ANGA COM 2023

23. bis 25. Mai in Köln, Deutschland

Kölnmesse Halle 8, Stand D40

Um einen Termin mit dem Vecima-Team zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns gerne unter sales@vecima.com.

Medienvertreter und Branchenanalysten wenden sich bitte an bernadette.dunn@vecima.com.

Über Telenet BV

Als Anbieter von Unterhaltungs- und Telekommunikationsdiensten in Belgien ist die Telenet-Gruppe stets auf der Suche nach dem perfekten Erlebnis in der digitalen Welt für ihre Kunden. Unter dem Markennamen Telenet konzentriert sich das Unternehmen auf das Angebot von digitalem Fernsehen, Hochgeschwindigkeits-Internet sowie Festnetz- und Mobilfunkdiensten für Privatkunden in Flandern und Brüssel.

Unter dem Markennamen BASE bietet es in Belgien Mobiltelefonie an. Die Abteilung Telenet Business bedient den Unternehmensmarkt in Belgien und Luxemburg mit Konnektivität, Hosting und Sicherheitslösungen. Mehr als 3.000 Mitarbeiter haben ein Ziel vor Augen: das Leben und Arbeiten einfacher und angenehmer zu machen.

Medienkontakt:https://www2.telenet.be/en/corporate/contact/

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

