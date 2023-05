Avalara, Inc., ein führender Anbieter von Cloud-basierter Automatisierung der Steueroptimierung unter steuerlicher Pflichterfüllung für Unternehmen jeder Größe, hat heute Avalara E-Invoicing and Live Reporting vorgestellt, eine neue Compliance-API, die für multinationale Unternehmen entwickelt wurde, um die Einhaltung von E-Invoicing-Vorschriften auf der ganzen Welt zu optimieren.

"Viele Unternehmen investieren zwar in das E-Invoicing, stellen aber fest, dass die Anforderungen komplex, von Land zu Land unterschiedlich und ressourcenintensiv sind", sagte Jayme Fishman, EVP und GM of Indirect Tax bei Avalara. "Avalara hat die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, die Komplexität der indirekten Steueroptimierung unter steuerlicher Pflichterfüllung für Unternehmen und ihre vertrauenswürdigen Partner mit unserer branchenführenden Compliance-Plattform zu bewältigen, die die Steuerlast verringert. Mit Avalara E-Invoicing and Live Reporting weiten wir diese Vereinfachung nun aus, um Kunden und Partner bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen und der zusätzlichen Komplexität der sich schnell entwickelnden E-Invoicing-Mandate rund um den Globus zu unterstützen."

Vorschriften im E-Invoicing schaffen neue Komplexität für Unternehmen

Heute haben mehr als 60 Länder weltweit das E-Invoicing angekündigt oder bereits eingeführt eine Zahl, die sich bis 2030 mehr als verdoppeln könnte. Darüber hinaus hat eine wachsende Zahl von Ländern weitere digitale Meldepflichten eingeführt, darunter die Live-Meldung von Rechnungsdaten und die elektronische Meldung von internationalen Verkäufen und Käufen.

Während viele Unternehmen das E-Invoicing als Teil ihrer Initiativen zur digitalen Transformation eingeführt haben, stellt die Zunahme staatlicher und länderspezifischer Initiativen zur elektronischen Rechnungsstellung eine besondere Herausforderung für Unternehmen dar, die Waren und Dienstleistungen international verkaufen. Die Regierungen betrachten die elektronische Rechnungsstellung als wirksames Instrument zur Durchsetzung der Steuergesetze, indem sie die Datentransparenz erhöhen und die Steuerlücken weiter schließen.

Mit der zunehmenden Zahl von E-Invoicing-Vorschriften wird es immer schwieriger und teurer, diese weltweit einzuhalten. Lokale Lösungen reichen für multinationale Unternehmen nicht mehr aus, um die Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen. Um mit dem sich ständig weiterentwickelnden Umfeld für die Einhaltung von Steuervorschriften Schritt zu halten, müssen Unternehmen einen zentralisierten Ansatz für die internationale Compliance wählen.

Eine einzige API zur Vereinfachung und Automatisierung der globalen E-Invoicing-Anforderungen

Avalara E-Invoicing and Live Reporting unterstützt Unternehmen dabei, die Einhaltung internationaler Vorschriften für das E-Invoicing zu rationalisieren, Zahlungs- und Geldeinzugszyklen zu optimieren und Kosten und Ressourcen zu sparen. Diese flexible und skalierbare Lösung für die elektronische Rechnungsstellung kann über eine einzige API in Buchhaltungs-, E-Commerce-, Enterprise Resource Planning (ERP)- und andere Fakturierungssysteme integriert werden, so dass Unternehmen die elektronische Rechnungsstellung gleichzeitig in mehreren Ländern einsetzen können. Die API ist so konzipiert, dass sie den sich entwickelnden gesetzlichen Anforderungen entspricht und Unternehmen dabei hilft, die elektronische Rechnungsstellung weltweit einzuhalten. Avalara E-Invoicing and Live Reporting ermöglicht es Partnern außerdem, ihre Plattformen zu erweitern, indem sie die globalen Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung nahtlos in ihre Kundenerfahrung einbeziehen.

Mit Avalara E-Invoicing and Live Reporting können Unternehmen schnell und sicher arbeiten:

Einrichtung globaler E-Invoicing-Funktionen in ihren ERP-, E-Commerce- oder Buchhaltungssystemen. Unternehmen können Avalara E-Invoicing and Live Reporting in ihrem ERP- oder Buchhaltungs-App-Store erwerben, ihre Anmeldedaten einrichten und die App entsprechend ihren Berichtsanforderungen konfigurieren.

Unternehmen können Avalara E-Invoicing and Live Reporting in ihrem ERP- oder Buchhaltungs-App-Store erwerben, ihre Anmeldedaten einrichten und die App entsprechend ihren Berichtsanforderungen konfigurieren. Zugang zu Netzwerken für den Austausch elektronischer Rechnungen und den Zugriff auf Regierungsplattformen. Unternehmen können sich mit nationalen (z. B. FACeB2B in Spanien) und internationalen (z. B. Peppol) Netzwerken sowie mit staatlichen E-Invoicing-Plattformen (KSeF in Polen, SDI in Italien usw.) verbinden.

Unternehmen können sich mit nationalen (z. B. FACeB2B in Spanien) und internationalen (z. B. Peppol) Netzwerken sowie mit staatlichen E-Invoicing-Plattformen (KSeF in Polen, SDI in Italien usw.) verbinden. Unterstützung der E-Invoicing-Modelle nach Land oder Region. Unternehmen können sich mit der globalen API von Avalara verbinden, um die Anforderungen der elektronischen Rechnungsstellung zu erfüllen, einschließlich digitaler Signaturen, QR-Codes, digitaler Archivierung und der Freigabe durch Steuerbehörden.

Unternehmen können sich mit der globalen API von Avalara verbinden, um die Anforderungen der elektronischen Rechnungsstellung zu erfüllen, einschließlich digitaler Signaturen, QR-Codes, digitaler Archivierung und der Freigabe durch Steuerbehörden. Überwachung des Status elektronischer Rechnungen. Unternehmen können den Status all ihrer elektronischen Rechnungen von einer einzigen Berichterstattungskonsole aus überwachen. So erhalten Sie in Echtzeit Einblick in den Lebenszyklus der elektronischen Rechnung und in alle Meldungen oder Fehler, die von den Steuerbehörden zurückgegeben werden.

Unternehmen können den Status all ihrer elektronischen Rechnungen von einer einzigen Berichterstattungskonsole aus überwachen. So erhalten Sie in Echtzeit Einblick in den Lebenszyklus der elektronischen Rechnung und in alle Meldungen oder Fehler, die von den Steuerbehörden zurückgegeben werden. Einrichtung der Archivierung. Avalara E-Invoicing and Live Reporting kann elektronische Rechnungen archivieren, um die Richtlinien zur Datenlokalisierung, Sicherheit und Aufbewahrung einzuhalten.

"Der Umfang und die Unterschiede der weltweiten Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung erfordern eine einzige Lösung, die das E-Invoicing in jedem Land automatisieren und bewältigen kann ganz unabhängig von Regeln und Modellen", sagte Kevin Permenter, Research Director bei IDC. "Unternehmen können die Einhaltung der Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung optimieren, indem sie eine Cloud-basierte Lösung einsetzen, die sich leicht in die Systeme integrieren lässt und ihre Rechnungen verarbeiten. Die API von Avalara ermöglicht es Unternehmen, die elektronische Rechnungsstellung in ihre Finanzfunktionen zu integrieren und die globalen Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung mit einer einzigen Lösung zu erfüllen, wodurch sie Zeit, Geld und Ressourcen sparen."

"Das E-Invoicing ist die klare Marschrichtung für die Steuerbehörden auf der ganzen Welt. Das Tempo und der Umfang der neuen Mandate ist beispiellos und bereitet multinationalen Unternehmen großes Kopfzerbrechen", sagte Alex Baulf, Senior Director of E-Invoicing bei Avalara. "Steuer- und Finanzfunktionen müssen die elektronische Rechnungsstellung und die Live-Berichterstattung von Transaktionsdaten jetzt strategisch angehen dies ist nicht mehr nur ein lokales Compliance-Thema, sondern ein entscheidendes globales Geschäftsthema. Avalara bietet einen unkomplizierten Weg, um die unzähligen komplexen und sich ändernden Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung zu erfüllen."

Avalara verfügt über ein umfangreiches Partner-Ökosystem mit mehr als 1.200 beteiligten Partner-Integrationen und kann auf eine lange Tradition bei der Integration von Steuerkonformität mit Technologieplattformen in den Bereichen Buchhaltung, E-Commerce, ERP und mehr zurückblicken. Avalara wird diese Strategie ausweiten, um sofort einsetzbare Integrationen anzubieten, die die globale Einführung der elektronischen Rechnungsstellung für multinationale Unternehmen zu einer echten 1-Klick-Erfahrung machen. Zu Beginn dieses Jahres gab Avalara bekannt, dass das Unternehmen seine Sammlung von E-Invoicing-Zertifizierungen in Australien, Japan, Neuseeland und der Europäischen Union erweitert hat. Außerdem ist Avalara an einem technischen Ausschuss für den E-Invoice Exchange Market Pilot der Business Payments Coalition in den USA beteiligt.

Für weitere Informationen über Avalara E-Invoicing and Live Reporting, klicken Sie bitte hier und hier. Partner, die erfahren möchten, wie sie ihren Kunden bei der Lösung von Problemen mit dem E-Invoicing helfen können, besuchen bitte unsere Partner-Webseiten in den USA oder Europa.

Über Avalara

Avalara hilft Unternehmen jeder Größe bei der Steueroptimierung unter steuerlicher Pflichterfüllung. In Zusammenarbeit mit führenden Anbietern von ERP-, Buchhaltungs-, E-Commerce- und anderen Finanzmanagementsystemen bietet Avalara Cloud-basierte Compliance-Lösungen für verschiedene Transaktionssteuern, darunter Umsatz- und Nutzungssteuern, Mehrwertsteuer, GST, Verbrauchssteuern, Kommunikationssteuern, Beherbergungsabgaben und andere indirekte Steuern. Avalara hat seinen Hauptsitz in Seattle und verfügt über Niederlassungen in den USA und weltweit in Brasilien, Europa und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter avalara.com.

