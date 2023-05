© Foto: amazon - amazon-presse.de



Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine

07:30 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q1-Zahlen (detatailliert)

08:00 Uhr, Großbritannien: Marks & Spencer, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Q1-Umsatz

10:00 Uhr, Deutschland: Uniper, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: New Work, Hauptversammlung, Hamburg

10:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Württembergische Lebensversicherung, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 Uhr, Deutschland: Vossloh, Hauptversammlung, Düsseldorf

10:30 Uhr, Deutschland: Otto Group, Jahres-Pk, Hamburg

10:30 Uhr, Deutschland: DZ Bank, Hauptversammlung, Frankfurt

10:30 Uhr, Großbritannien: Deliveroo plc, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Hauptversammlung (online)

11:00 Uhr, Deutschland: Takkt, Hauptversammlung (online)

11:00 Uhr, Deutschland: Adva Optical Networking, Hauptversammlung, München

11:00 Uhr, Deutschland: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach

13:00 Uhr, Deutschland: Nordzucker AG, Bilanz-Pk, Braunschweig

13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

18:00 Uhr, USA: Amazon, Hauptversammlung

22:20 Uhr, USA: Nvidia, Q1-Zahlen

Tipp der Woche l: Achtung! Möglicher nächster Boom voraus! Wenn auch Sie beim nächsten Megatrend dabei sein wollen, könnte der neue kostenlose Report von Dr. Dennis Riedl etwas für Sie sein! Darin stellt er die 3D-Druck-Branche und deren enormes Potenzial vor. Das Beste: Zwei Favoriten, die Sie für Ihr Depot im Blick behalten sollten. Hier jetzt klicken und mehr erfahren!

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 04/23 (endgültig)

08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 04/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 04/23

10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 05/23

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 05/23

16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 3.5.23

Tipp der Woche ll: Wird das ein 100%-Comeback? Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie sollten Sie kennen! Erst Höhenflug, dann Einbruch! So erging es dieser Biotech-Aktie in den vergangenen Monaten. Angefangen hat es mit einer wilden Rallye, die nur eine Richtung kannte: nach oben! Dann folgten Rückschläge in Serie. Welche Chancen die Aktie zu einem Geheimtipp mit 100% Comeback-Potenzial machen und um welchen Geheimtipp es sich handelt, erfahren Sie in unserem neuen kostenlosen smallCAP Champion-Report von Marcel Torney. Jetzt herunterladen!







Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin