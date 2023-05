Von so manchem Unternehmen hörte man auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) von GBC, dass man mit dem Kurs der eigenen Aktie nicht zufrieden sei. In diese Klagen stimmt auch Dirk Oehme, Vorstand von VIB Vermögen, ein. Beim Blick auf die Entwicklung des VIB-Kurses ist dies verständlich. Anfang 2022 hat DIC Asset die Mehrheit an VIB Vermögen übernommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...