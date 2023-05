An einen Rückzug aus China ist bei Siemens nicht zu denken. Trotz steigenden politischen Drucks bekennt sich Siemens Chef Busch zu dem wichtigen Markt. Intuit verspürt Gegenwind. Das abgelaufene 3. Fiskalquartal verlief durchwachsen und für das laufende Quartal wurde ein Verlust angekündigt. Helma ist in die Defensive geraten. Der bereits verkündete Dividendenvorschlag wird abrupt zurückgezogen, nachdem man in Refinanzierungsgespräche mit den Banken eintreten musste.Der Aktienhandel in Asien zeigt am Mittwochmorgen eine ausgeprägte ...

