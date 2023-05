"Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln, und der Einkauf bildet dabei keine Ausnahme. Unser Leitmotiv skillup4digital erhält deshalb eine explosive neue Bedeutung", betonte Dr. Helena Melnikov, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), am Dienstag in ihrer Eröffnungsrede auf den 14. BME-eLÖSUNGSTAGEN in Düsseldorf Im Zentrum des Areal Böhler treffen 100 renommierte Referenten aus ...

