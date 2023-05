SoSafe, Europas führender Anbieter für Security Awareness und Training, hat heute bekannt gegeben, dass er zwei führende Köpfe der Cybersicherheitsbranche in seinen Beirat berufen hat: Zeynep Inanoglu Ozdemir, ehemalige Chief Marketing Officer (CMO) und Mitglied des Vorstandes bei Palo Alto Networks, und Bhagwat Swaroop, eine erfahrene Führungskraft im Bereich der Cybersicherheit und derzeitiger "President of Digital Security Solutions" bei Entrust.

SoSafe, Europas führender Anbieter für Security Awareness und Training, holt Zeynep Inanoglu Ozdemir, ehemalige CMO bei Palo Alto Networks in den Beirat.

Dr. Niklas Hellemann, CEO von SoSafe: "Die Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz werden unweigerlich zu einer Zuspitzung der Cyber-Bedrohungslage führen, insbesondere in Bezug auf den Faktor Mensch. Daher wollen wir den Security-Awareness-Markt mit SoSafe weiter mit Produktinnovationen anführen, um Organisationen zu helfen, auf diese sich stetig verändernden Bedrohungen zu reagieren. Wir freuen uns außerordentlich, zwei herausragende US-Branchengrößen in unserem Beirat begrüßen zu dürfen. Zeynep und Bhagwat werden uns helfen, den sich wandelnden Markt weiter zu durchdringen und unsere internationale Expansion zu beschleunigen. Das gesamte Managementteam von SoSafe freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen."

Zeynep Inanoglu Ozdemir hatte bei Palo Alto Networks während einer vierjährigen Phase des schnellen Wachstums und der Transformation wichtige Führungspositionen im Marketing inne. Als CMO war sie für die Durchführung einer preisgekrönten Markenkampagne für das Unternehmen verantwortlich und trieb die Entwicklung der XDR-Kategorie maßgeblich voran. Zuvor war Ozdemir bei Palantir Technologies und Google tätig und sitzt derzeit im Vorstand von iKSV, der bedeutendsten Kunst- und Kulturstiftung der Türkei. Sie hat einen Doktortitel in Sprachverarbeitung von der Cambridge University, Machine Intelligence Lab, und einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik von der Harvard University. Ihr Fachwissen über die Schaffung und Vermarktung neuer Produktkategorien sowie über datengesteuerte Wachstumsstrategien wird auch im Kern ihrer Arbeit bei SoSafe stehen. "Risikomanagement auf menschlicher Ebene und Programme zur Förderung des Sicherheitsbewusstseins sind Schlüsselfähigkeiten in einer zunehmend automatisierten Bedrohungslandschaft", sagt Ozdemir. "Ich freue mich darauf, dieses Sicherheitsbewusstsein gemeinsam mit SoSafe weltweit zu stärken."

Bhagwat Swaroop ist President of Digital Security Solutions bei Entrust und bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in globalen, schnell wachsenden High-Tech-Unternehmen mit. Zuletzt war er President und General Manager von One Identity, wo er den Wechsel des Unternehmens zu einem Cloud-basierten Cybersicherheitsunternehmen leitete. Vor seiner Tätigkeit bei One Identity war Swaroop als Corporate Officer und Executive Vice President bei Proofpoint für das schnelle Wachstum des Unternehmens verantwortlich und trug dazu bei, dass Proofpoint zum Marktführer im Bereich E-Mail-Sicherheit wurde. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Symantec, NetApp, McKinsey und Intel inne. Dadurch bringt Swaroop ein tiefes Verständnis von Sicherheitsinfrastrukturen und Cloud-basierten Geschäftsmodellen mit. "Security Awareness Training ist zu einem unverzichtbaren Element in modernen Security-Strategien geworden, um den Faktor Mensch im Kampf gegen KI-skalierte Phishing-Kampagnen und andere fortgeschrittene Cyber-Bedrohungen zu stärken und als proaktiven Schutz aufzubauen", sagt Swaroop. "Ich bin insbesondere beeindruckt davon, wie SoSafe psychologische und verhaltenswissenschaftliche Elemente für seine Security-Awareness-Lösung einsetzt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von SoSafe in der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens."

Mit diesen Neuzugängen im Beirat unterstreicht SoSafe, der europäische Marktführer für Security Awareness, seine Ambitionen für internationale Expansion und Produktinnovation.

Über SoSafe

SoSafe unterstützt Organisationen mit seiner DSGVO-konformen Awareness-Plattform dabei, ihre Sicherheitskultur aufzubauen und Risiken zu minimieren. 2018 von Dr. Niklas Hellemann, Lukas Schaefer und Felix Schürholz gegründet, hat SoSafe heute mehr als 3.000 Kunden weltweit und ist einer der führenden Anbieter für Security Awareness und Training in Europa. Mit verhaltenspsychologischen Elementen und smarten Algorithmen ermöglicht SoSafe personalisierte Lernerfahrungen und Angriffssimulationen, die Mitarbeitende dazu motivieren und ausbilden, sich aktiv vor Online-Bedrohungen zu schützen. Das Team von SoSafe besteht inzwischen aus mehr als 370 Mitarbeitenden an fünf Standorten: Köln (Headquarter), Amsterdam, Berlin, London und Paris.

Website: https://sosafe-awareness.com/de/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sosafe-cyber-security/

