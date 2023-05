The following instruments on XETRA do have their first trading 24.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.05.2023Aktien1 AU000000LLO8 Lion One Metals Ltd. CDIS2 CA23250C1023 CyberCatch Holdings Inc.3 CA29246V1040 Empower Clinics Inc.4 US98978W1018 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. ADR5 SE0020353928 Moberg Pharma AB6 US8116994042 SeaChange International Inc.7 SE0020180917 Tethys Oil AB8 DE000A35JSW8 Software AG z.VerkAnleihen1 DE000A3LH6U5 Mercedes-Benz International Finance B.V.2 DE000A351P38 LAIQON AG3 US91282CHF14 United States of America4 DE000A30V6W9 Brandenburg, Land5 US00108WAR16 AEP Texas Inc.6 XS2629395612 BP Capital Markets PLC7 XS2628821873 Lloyds Bank Corporate Markets PLC8 DE000A3LH6T7 Mercedes-Benz International Finance B.V.9 XS2629368999 Skandinaviska Enskilda Banken AB10 XS2626022573 WPP Finance S.A.11 DE000HLB4827 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB48W8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB48V0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000NWB0AU2 NRW.BANK15 US91282CHE49 United States of America16 US91282CHD65 United States of America