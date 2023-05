Der Dax hat am Dienstag seine Konsolidierung fortgesetzt, da der ungelöste US-Schuldenstreit weiter für Unsicherheit sorgt. Der Abwärtsdruck hielt sich jedoch während des Xetra-Handels in Grenzen. Am Ende eines eher ruhigen Handelstages stand schließlich ein Minus von 71 Punkten (0,44%) bei 16.152 Zählern auf der Kurstafel. Im nachbörslichen Handel nahm die Konsolidierung dann weiter an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...