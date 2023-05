Bei der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) gibt es spannende Neuigkeiten. Der US-amerikanische Zahlungsabwickler möchte einen neuen Nutzerkreis in den USA adressieren: Von bis zu 25 Mio. Jugendlichen ist die Rede, die zukünftig ein eigenes Angebot in der Finanz-App Venmo erhalten sollen. Die Zielgruppe soll demnach bei den 13- bis 17-Jährigen liegen. Für sie wird es einen Teen-Account mit beschränkten Funktionen geben. In der Regel geht es darum, dass die Jugendlichen ihr Taschengeld erhalten und gegebenenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...