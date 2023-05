In den letzten Tagen "verzweifelte" die TUI Aktie förmlich an der Zone bei 6,26/6,28 Euro, die alle Erholungsversuche wegblockte. Immerhin: In den Tagen konnte sich der Aktienkurs des Reisekonzerns wieder über der 20-Tage-Linie stabilisieren, die sich als charttechnische Unterstützung erwies. Gestern folgte dann der - noch knapp ausfallende - Ausbruch ...

