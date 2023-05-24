- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 304 (305) EUR - 'BUY'- MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 53 (47) EUR - 'OVERWEIGHT' - UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 61 (60) EUR - 'BUY' - BARCLAYS SENKT VIVENDI AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 11,25 (12) EUR- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 65 (73) EUR - 'OVERWEIGHT'- BERNSTEIN HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'MARKET-PERFORM' (UP) - ZIEL 1,60 (1,25) EUR - BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 500 (550) PENCE - 'MARKET-PERFORM'- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1280 (1250) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 5,40 (5,61) EUR - 'OUTPERFORM'- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DASSAULT AVIATION AUF 191 (186) EUR - 'NEUTRAL'- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR THALES AUF 161 (160) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...