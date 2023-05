Vancouver, British Columbia - 23. Mai 2023 - Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens die Bardividende für das zweite Quartal 2023 in Höhe von 0,01 US$ pro Stammaktie beschlossen hat. Die Dividende wird am 30. Juni 2023 an die zum Geschäftsschluss am 20. Juni 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Die Dividende gilt als "berechtigte" Dividende im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act). Die Dividende unterliegt der üblichen kanadischen Quellensteuer für Aktionäre, die nicht in Kanada ansässig sind. Das Dividendenprogramm des Unternehmens sieht vierteljährliche Dividenden vor, deren Erklärung, Zeitpunkt, Höhe und Auszahlung dem Ermessen und der Genehmigung des Board of Directors des Unternehmens auf der Grundlage relevanter Faktoren unterliegen, zu denen unter anderem die Finanzlage des Unternehmens und die Kapitalallokationspläne gehören.

Plan zur Wiederanlage der Dividende

Das Unternehmen weist die Aktionäre darauf hin, dass es einen Dividendenreinvestitionsplan (der "DRIP") eingeführt hat.

Um zur Teilnahme am DRIP für das zweite Quartal berechtigt zu sein, müssen eingetragene Aktionäre, die dies noch nicht getan haben, bis zum 13. Juni 2023 um 17:00 Uhr (EDT) das Anmeldeformular über den unten angegebenen Link ausfüllen, das auch auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. Nutznießende Aktionäre müssen rechtzeitig vor diesem Zeitpunkt über ihre Makler und/oder Nominees entsprechende Vorkehrungen treffen.

Der DRIP ermöglicht es den teilnehmenden Aktionären, ihre Bardividenden ganz oder teilweise in zusätzliche Stammaktien zu reinvestieren, ohne dass zusätzliche Maklergebühren oder Provisionen anfallen. Die Teilnahme am DRIP ist optional und hat keinen Einfluss auf die Bardividenden der Aktionäre, es sei denn, sie entscheiden sich für die Teilnahme am DRIP.

Für die Zwecke dieser Dividende hat sich das Unternehmen dafür entschieden, Stammaktien im Rahmen des DRIP durch eigene Mittel zum durchschnittlichen Marktpreis auszugeben, wie im DRIP definiert.

Teilnahme am DRIP

Die Teilnahme am DRIP steht Aktionären mit Wohnsitz in (i) Kanada, (ii) den Vereinigten Staaten und (iii) allen anderen Rechtsordnungen offen, in denen eine solche Teilnahme nicht nach geltendem Recht verboten ist.

Eingetragene Aktionäre

Eingetragene Aktionäre können sich für den DRIP anmelden, indem sie ein Anmeldeformular ausfüllen, das auf der Website des Unternehmens unter http://www.goldroyalty.com/investors/dividends/ zur Verfügung steht, ausfüllen und die darin enthaltenen Anweisungen befolgen.

Begünstigte Aktionäre

Nutznießende Aktionäre sollten sich mit ihrem Finanzintermediär in Verbindung setzen, um sich anzumelden. Um am DRIP teilnehmen zu können, muss ein wirtschaftlicher Aktionär entweder:

ihren Makler oder einen anderen Beauftragten beauftragen, in ihrem Namen am DRIP teilzunehmen; oder

ihre Stammaktien auf ihren eigenen Namen übertragen und sich direkt als eingetragener Aktionär für den DRIP anmelden.

Aufgrund der Regeln und Richtlinien von The Depository Trust Company ("DTC") müssen wirtschaftlich Berechtigte, die ihre Stammaktien über einen an DTC teilnehmenden Makler halten, um eine Wahl im Rahmen des DRIP zu treffen, entweder ihren Makler veranlassen, ihre Aktien von DTC abzuziehen und sie bei Clearing and Depository Services, Inc. zu hinterlegen, oder (ii) ihren Makler veranlassen, diese Aktien direkt auf den Namen des wirtschaftlich Berechtigten zu registrieren. Diese Maßnahmen müssen so rechtzeitig durchgeführt werden, dass die Wahlen vor den im DRIP festgelegten Fristen abgegeben werden können.

Alle Aktionäre, die eine Teilnahme am DRIP in Erwägung ziehen, sollten die Bedingungen des DRIP, die unter http://www.goldroyalty.com/investors/dividends/ abrufbar sind, sorgfältig prüfen und sich mit ihren Beratern über die Auswirkungen der Teilnahme am DRIP beraten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Wertpapiere dar. Das Unternehmen hat eine Registrierungserklärung in Bezug auf den DRIP bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht. Elektronische Kopien können unter dem Profil des Unternehmens auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen über die nachstehenden Kontaktinformationen angefordert werden.

Aktionäre, die Fragen zum DRIP und zum Anmeldeverfahren haben, können sich an folgende Adresse wenden: info@goldroyalty.com.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp.

Peter Behncke

Manager, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Dividenden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen in Bezug auf die Rohstoffpreise, die Projekte, die den Lizenzbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, unter anderem, der Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen und Verpflichtungen zu erfüllen, die für die Ausübung des Accordion erforderlich sind, sowie anderer Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Jahr und in anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter den Profilen des Unternehmens unter www.sedar.com und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70668Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70668&tr=1



