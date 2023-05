Signifikanter Gewinnanstieg im letzten Quartal: CTS Eventim profitiert von der gesteigerten Begeisterung für Konzerte und Veranstaltungen

CTS Eventim verzeichnete im letzten Quartal einen explosiven Anstieg des Gewinns im Vergleich zum Vorjahr. Die gesteigerte Begeisterung der Menschen für Konzerte und Veranstaltungen verlieh dem Ticketverkäufer und Veranstalter weiteren Auftrieb. Zu Beginn des Jahres konnte das Unternehmen aus München seinen Nettogewinn mehr als vervierfachen. Der Wert stieg von knapp 11 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 43,7 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch bei der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das erste Quartal bekannt gab. Damit setzt CTS Eventim erfolgreich den positiven Trend des Rekordjahres fort, so Konzernchef Klaus-Peter Schulenburg. Er betonte: "Die Ergebnisse zeigen, dass das Interesse an Live-Unterhaltung ungebrochen ist."

Wie bereits bekannt, verzeichnete CTS Eventim im letzten Quartal einen Anstieg von fast 60 Prozent beim Ticketverkauf. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum von rund 139 Millionen Euro auf über 366 Millionen Euro. Das Management bestätigte auch die Prognose für das Jahr 2023. Der Umsatz und die Ergebniszahlen sollen in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Abzüglich der staatlichen Corona-Hilfen des Vorjahres wird erwartet, dass das Ergebnis deutlich steigen wird.

wallstreet-online.de mit Material von DPA(AFX)