Großer Unsicherheitsfaktor bleibt weiterhin der Schuldenstreit in den USA. So ging es auch gestern wieder etwas abwärts für den deutschen Leitindex. Er gab zum Handelsende rund 0,4 Prozent ab. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, ...