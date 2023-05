Im Rahmen seines quartalsweise erscheinenden Marktberichts "LIP UP TO DATE - Logistikimmobilien Deutschland" beleuchtet der Anbieter von Immobilien-Spezialfonds LIP Invest aktuelle Entwicklungen der Asset-Klasse Logistikimmobilien. Nun liegt ein Rückblick auf das erste Quartal 2023 vor. Aufgrund planbarer Mieteinnahmen, inflationsgeschützter Mietverträge und Wertstabilität stellt Logistik ein gefragtes Investment dar. Wie LIP Invest unterstreicht, sei die Chance auf künftige Wertsteigerungen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...