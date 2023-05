SGT German Private Equity (SGF) hat ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 22 bekannt gegeben, die im wesentlichen den vorläufigen Zahlen entsprechen und leicht über der eigenen Unternehmensprognose liegen. Das Segment Private Equity ("PE") Asset Management trug mit Beiträgen aus wiederkehrenden Management- und Beratungsgebühren zu den Ergebnissen bei, während das Segment Investment aufgrund der Neubewertung von Beteiligungen einen Verlust auswies. Trotz der Herausforderungen des Marktes hat sich SGF in der Private-Equity-Branche gut etabliert und ist attraktiv für Investoren, die ein Engagement im mittelgroßen PE-Sektor anstreben, in dem für 2023 wieder eine rege Transaktionstätigkeit erwartet wird. Darüber hinaus wird SGF weiterhin Barmittel in Form von Dividenden (0,02 Euro) und Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausschütten, was nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch den Aktienkurs stützen wird. Die Experten bestätigen daher das BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,00, was einem Aufwärtspotenzial von 100% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SGT%20German%20Private%20Equity





