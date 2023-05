Die Inflation in Europa dürfte bis zum dritten Quartal 2023 wieder 'normal' sein· Untersuchungen zeigen, dass professionelle Anleger davon ausgehen, dass Europa am ehesten zuerst das Niveau vor dem Ukraine-Krieg erreichen wird· Anleger gehen nicht davon aus, dass die Inflation in den USA vor dem vierten Quartal 2023 wieder auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg zurückfällt, während die Inflation in Großbritannien und der Schweiz im ersten Quartal 2024 folgt Neue Untersuchungen (1) von Managing Partners ...

