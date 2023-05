Einer der größten australischen Lithiumproduzenten, Allkem, strebt eine Fusion mit dem US-amerikanischen Unternehmen Livent an, Century Lithium sicherte sich eine der besten Adressen in der wachsenden Lithiumzone Clayton Valley in den USA und Ion Energy erwarb gerade ein neues Lithium-Pegmatitprojekt in Yellowknife. Unternehmen im Überblick: Century Lithium Corp. - https://centurylithium.com/ ISIN: CA2327492005 , WKN: A3D6HZ , FRA: C1Z.F , TSXV: LCE.V Weitere Videos von Century Lithium Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/century-lithium-corp/ ION Energy Ltd. - https://www.ionenergy.ca/ ISIN: CA4620481099 , WKN: A2QCU0 , FRA: 5YB.F , TSXV: ION.V Weitere Videos von ION Energy Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/ion-energy-ltd/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Lithium Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV