Der US-Mineralölkonzern ExxonMobil steigt offenbar in den Abbau von Lithium ein, um vom Boom der E-Mobilität zu profitieren. Nach Medieninformationen hat der Ölriese Bohrrechte für ein Areal im US-Bundesstaat Arkansas erworben, in dem große Lithium-Vorkommen vermutet werden. Laut dem Wall Street Journal soll ExxonMobil 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet 93 Millionen Euro) in die Hand genommen haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...