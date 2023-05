Netflix schränkt Account-Sharing ein

Werbung







Der Streaming-Anbieter Netflix hatte bereits bei Vorlage der jüngsten Quartalszahlen angekündigt, in Zukunft stärker gegen Account-Sharing vorzugehen. Nun leitet der Konzern die ersten Schritte ein.



Zukünftig soll die gemeinsame Nutzung eines Netflix-Accounts nur noch in einem gemeinsamen Haushalt möglich sein. Dies ist zwar bereits seit Jahren in den Nutzungsbedingungen, jedoch drohten keine Konsequenzen bei Verstößen gegen diese Richtlinie. Hierzu plant der Konzern eine Zusatzgebühr, sollte der Account in mehreren Haushalten genutzt werden. Klar ist jedoch noch nicht, auf welche Art der Konzern die Überprüfung des Account-Sharing umsetzen möchte. Insgesamt rechnet der Konzern damit, dass die Anzahl genutzter Fremd-Accounts im dreistelligen Millionenbereich liegt.









Die Welt der Hebelprodukte ist vielfältig. Darum thematisieren wir in unserem heutigen Webinar die diversen Aspekte, welche bei der Produktauswahl beachtet werden sollten - insbesondere der Auswahl des Hebels. Welcher ist für mich als Anleger:in der richtige? Und sollte ich noch auf weitere Kennzahlen bei der Produktauswahl achten? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in diesem kostenlosen Webinar auf den Grund. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Schauen Sie doch einfach vorbei.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC