Köln (ots) -Ein elefantastischer Fernsehspaß: Das vielfach prämierte, innovative Programm für Vorschulkinder wurde mit Medienpädagogen konzipiert. Bekannt aus "Die Sendung mit der Maus" wird es seit über 10 Jahren regelmäßig im KiKA und WDR ausgestrahlt. In den ebenso lustigen wie auch informativen Folgen begeistern der blaue Elefant und sein Freund, der rosa Hase, die kleinen Fans mit spannenden Rätseln und kurzen Trick- und Naturkundefilmen, die liebevoll die Welt erklären.Vorhang auf und mitgelacht: Auch in Staffel 2 stapft der kleine blaue Elefant fröhlich und unbekümmert trompetend umher und leitet durch elfminütige Folgen zum Staunen, Entdecken, Lachen und Mitmachen: Fantasievoll und einfallsreich wird in altersgerechten Geschichten, kniffligen Rätseln und liebevollen Trickfilmen den Kindern auf Augenhöhe erstes Wissen zu Themen wie Ebbe und Flut, Baden, Glück oder die verschiedenen Möglichkeiten, Nudeln zu essen vermittelt. Die Welt ist elefantastisch! Eine Serie von WDR und ARD.Produktinformation:VÖ: 30. Juni 2023Technische Details:Video-on-Demand- Genre: Kids & Family TV-Serie- Produktionsland: Deutschland- Produktionsjahr: 2022- Bildformat: HD- Tonformat: 2.0 DE- Laufzeit: 4 x ca. 11 Min.- FSK: freigegeben ab 0 JahrenRelease Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD- Anstalten und Produzenten.