Linz (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche wurden die Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht, welche zwar eine Abkühlung am Arbeitsmarkt signalisierten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Jedoch würden sie kein wirklich überzeugendes Argument für eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Bank of England (BoE) liefern, denn der Arbeitsmarkt sei weiterhin recht eng und das Lohnwachstum hoch. Auch die Inflationsdaten für April - welche heute veröffentlich würden - würden vermutlich kein wirkliches Argument für eine Zinspause liefern. Bislang habe sich die Inflation als recht hartnäckig erwiesen und länger als gedacht im zweistelligen Bereich verharrt. Analysten würden mit einem deutlichen Rückgang auf eine Rate von 8,2% rechnen. ...

