Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im April von 49,9 auf 50,5 Punkte in den leicht expansiven Bereich, so die Analysten von Postbank Research.Der Wert für das Verarbeitende Gewerbe habe indes bei 45,5 Zählern verharrt, was auf abnehmende Aktivitäten hingewiesen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...