Hannover (www.anleihencheck.de) - Abgesehen von der Mandatierung der Export-Importbank of Korea für eine unbesicherte EUR-Anleihe (voraussichtliche Laufzeit zwischen drei und sieben Jahren) am vergangenen Mittwoch wurde das Ende der Primärmarktwoche nebst dem Feiertag am Donnerstag spätestens am Freitag mit dem sicherlich vielerorts genutzten "Brückentag" eingeläutet, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Valentin Jansen von der NORD/LB in ihrem SSA-Marktüberblick. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...