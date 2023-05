Ikea lässt Hunderte neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge an seinen Filialen in Spanien und Belgien errichten. Hierfür wurden nun zwei Aufträge vergeben. Die Mischung aus AC- und DC-Ladepunkten soll dabei sowohl von den Kunden als auch Mitarbeitenden und Lieferanten genutzt werden können. In Spanien hat die dortige Ikea-Landesgesellschaft das Energieunternehmen Acciona Energia damit beauftragt, an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...