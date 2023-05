Während die Märkte insgesamt sich derzeit etwas zäh zeigen, wird bei der Gigaset-Aktie in der laufenden Woche ein wahres Kursfeuerwerk gezündet. Bereits am Montag konnte das Papier um über 18 Prozent zulegen. Das wurde im gestrigen Handel aber komplett in den Schatten gestellt. Bei den Bullen macht sich kurz vor den Zahlen beste Stimmung breit.Anzeige:Am Dienstag legte die Aktie von Gigaset (DE0005156004) um satte 64 Prozent zu und steigerte sich damit bis auf 1,05 Euro. Zeitweise ging es sogar bis auf 1,08 Euro in die Höhe. Zum ersten ...

