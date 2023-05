EQS-News: Aggregate Holdings SA / Key word(s): Statement

Aggregate Holdings S.A. Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg / Luxemburg, 24 May / 24. Mai 2023 ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY RESOLUTIONS PASSED AT THE VOTES WITHOUT MEETING PURSUANT TO SECTION 17 SCHVG Bekanntmachung über die Beschlussfassung in Abstimmungen ohne Versammlung gemäß § 17 SchVG by / von AGGREGATE HOLDINGS S.A. to holders of its outstanding / an Gläubiger ihrer ausstehenden EUR 600,000,000 6.875% notes due 2025 (ISIN DE000A28ZT71) (the "2025 Notes") EUR 600.000.000 6,875% Schuldverschreibungen fällig 2025 (ISIN DE000A28ZT71) (die "2025 Schuldverschreibungen") EUR 250,000,000 5.500% notes due 2024 (ISIN DE000A3KPTS1) (the "2024 Notes") EUR 250.000.000 5,500% Schuldverschreibungen fällig 2024 (ISIN DE000A3KPTS1) (die "2024 Schuldverschreibungen") Reference is made to the Consent Solicitation Memorandum dated 2 May 2023 published by the Issuer in the Federal Gazette on 4 May 2023 (the "Consent Solicitation Memorandum") and the Votes Without Meeting (Abstimmungen ohne Versammlung) (the "Votes Without Meeting") held from 00:00 (CET) on 19 May 2023 until 24:00 (CET) on 21 May 2023. Terms defined in the Consent Solicitation Memorandum have the same meaning when used in this Announcement unless given a different meaning in this Announcement. Es wird auf die Aufforderung zur Stimmabgabe vom 2. Mai 2023, welche die Emittentin am 4. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht hat (die "Aufforderung zur Stimmabgabe") und die von 00:00 (MEZ) am 19. Mai 2023 bis 24:00 (MEZ) am 21. Mai 2023 durchgeführten Abstimmungen ohne Versammlung (die "Abstimmungen ohne Versammlung") verwiesen. In der Aufforderung zur Stimmabgabe definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in dieser Bekanntmachung verwendet werden, es sei denn, sie haben in dieser Bekanntmachung eine andere Bedeutung zugewiesen bekommen. ENGLISH LANGUAGE VERSION The Issuer hereby announces the results of the Votes without Meeting as follows: A. Extraordinary Resolution passed with the required majority in the Vote Without Meeting held from 00:00 (CET) on 19 May 2023 until 24:00 (CET) on 21 May 2023 in relation to the 2025 Notes The Noteholders grant their consent to the following amendments of the Conditions: § 1 (d) shall be restated as follows: "[Intentionally left blank]" § 3 (a) to (c) shall be restated as follows: "(a) The Notes will bear interest on their principal amount at a rate of 9.625 % per annum as from 9 November 2022 (inclusive) until the Redemption Date (exclusive). Accumulated interest is payable on the Redemption Date (the "Interest Payment Date") only, subject to an early redemption in which case accumulated interest shall accrue from 9 November 2022 (inclusive) until the actual redemption date (exclusive) and be payable on such actual redemption date. (b) The Notes shall cease to bear interest from the beginning of the day they are due for redemption, or, in case the Issuer fails to make any payment under the Notes when due, from the beginning of the day on which such payment is made. If the Issuer fails to make the payment under the Notes when due, the rate of interest on such overdue amount shall be determined pursuant to the rate set out in § 3 (a) plus 2% per annum. (c) Where interest becomes due before the Redemption Date the interest will be calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the relevant period divided by 365 days." The definition of Material Subsidiary in § 7 (a) shall be restated as follows: ""Material Subsidiary" means a Subsidiary of the Issuer whose total assets exceed 20% of the consolidated total assets of the Issuer, where the threshold shall be calculated on the basis of the last audited or, in case of half yearly accounts, unaudited consolidated financial statements of the Issuer in accordance with IFRS and in the last audited (if available) or (if unavailable) unaudited unconsolidated financial statements of the Subsidiary." § 8 (a), (b) and (d) shall be restated as follows: "(a) [Intentionally left blank] (b) Reporting Obligations. The Issuer undertakes during the term of the Notes to (I) prepare its annual consolidated financial statements within a maximum period of 180 days following the end of each respective financial year and (ii) prepare its half-yearly consolidated financial statements, within a maximum period of 120 days following the end of 30 June of the respective year. (d) [Intentionally left blank]" B. Extraordinary Resolution passed with the required majority in the Vote Without Meeting held from 00:00 (CET) on 19 May 2023 until 24:00 (CET) on 21 May 2023 in relation to the 2024 Notes The Noteholders grant their consent to the following amendments of the Conditions: § 3 (a) to (c) shall be restated as follows: "(a) The Notes will bear interest on their principal amount at a rate of 8.25 % per annum as from 17 May 2023 (inclusive) until the Redemption Date (exclusive). Accumulated interest is payable on the Redemption Date (the "Interest Payment Date") only, subject to an early redemption in which case accumulated interest shall accrue from 17 May 2023 (inclusive) until the actual redemption date (exclusive) and be payable on such actual redemption date. (b) The Notes shall cease to bear interest from the beginning of the day they are due for redemption, or, in case the Issuer fails to make any payment under the Notes when due, from the beginning of the day on which such payment is made. If the Issuer fails to make the payment under the Notes when due, the rate of interest on such overdue amount shall be determined pursuant to the rate set out in § 3 (a) plus 2% per annum. (c) Where interest becomes due before the Redemption Date the interest will be calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the relevant period divided by 365 days." § 4 (a) shall be restated as follows: "(a) The Notes will be redeemed at the Principal Amount on 9 November 2025 (the "Redemption Date"). There will be no early redemption except in the following cases." The definition of Material Subsidiary in § 7 (a) shall be restated as follows: ""Material Subsidiary" means a Subsidiary of the Issuer whose total assets exceed 20% of the consolidated total assets of the Issuer, where the threshold shall be calculated on the basis of the last audited or, in case of half yearly accounts, unaudited consolidated financial statements of the Issuer in accordance with IFRS and in the last audited (if available) or (if unavailable) unaudited unconsolidated financial statements of the Subsidiary." § 8 (a), (b) and (d) shall be restated as follows: "(a) [Intentionally left blank] (b) Reporting Obligations. The Issuer undertakes during the term of the Notes to (I) prepare its annual consolidated financial statements within a maximum period of 180 days following the end of each respective financial year and (ii) prepare its half-yearly consolidated financial statements, within a maximum period of 120 days following the end of 30 June of the respective year. (d) [Intentionally left blank]" GERMAN LANGUAGE VERSION Die Emittentin gibt hiermit die Ergebnisse der Abstimmungen ohne Versammlung wie folgt bekannt: A. Außerordentlicher Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit in der Abstimmung ohne Versammlung, die von 00:00 Uhr (MEZ) am 19. Mai 2023 bis 24:00 Uhr (MEZ) am 21. Mai 2023 in Bezug auf die 2025 Schuldverschreibungen stattfand. Die Gläubiger erteilen ihre Zustimmung zu den folgenden Änderungen der Bedingungen: § 1 (d) wird wie folgt neu gefasst: "[Absichtlich frei gelassen]" § 3 (a) bis (c) wird wie folgt neu gefasst: "(a) Die Schuldverschreibungen werden ab dem 9. November 2022 (einschließlich) bis zum Fälligkeitstermin (ausschließlich) bezogen auf ihren Nennbetrag mit 9,625 % jährlich verzinst. Die aufgelaufenen Zinsen sind nur am Fälligkeitstermin (der "Zinszahlungstag") zahlbar, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung. In diesem Fall sind die Schuldverschreibungen vom 9. November 2022 (einschließlich) bis zum tatsächlichen Tag der Rückzahlung (ausschließlich) zu verzinsen und am tatsächlichen Tag der Rückzahlung zahlbar. (b) Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden, oder, sollte die Emittentin eine Zahlung aus diesen Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht leisten, mit Beginn des Tages der tatsächlichen Zahlung. Leistet die Emittentin die Zahlung bei Fälligkeit nicht, wird der anzuwendende Zinssatz in Bezug auf die nicht geleistete Zahlung gemäß des in § 3(a) beschriebenen Satzes zuzüglich 2% per annum bestimmt. (c) Sind Zinsen vor dem Fälligkeitstermin fällig, so werden sie berechnet auf der Grundlage der Anzahl der tatsächlichen verstrichenen Tage im relevanten Zeitraum dividiert durch 365 Tage." Die Definition des Begriffs "Wesentliche Tochtergesellschaft" in § 7(a) wird wie folgt neu gefasst: ""Wesentliche Tochtergesellschaft" bezeichnet eine Tochtergesellschaft der Emittentin, deren Bilanzsumme 20 % der konsolidierten Bilanzsumme der Emittentin übersteigt, wobei die Schwelle anhand der Daten in dem jeweils letzten geprüften oder, im Fall von Halbjahreskonzernabschlüssen, ungeprüften Konzernabschluss der Emittentin nach IFRS und in dem jeweils letzten geprüften (soweit verfügbar) oder (soweit nicht verfügbar) ungeprüften nicht konsolidierten Abschluss der betreffenden Tochtergesellschaft zu ermitteln ist." § 8 (a), (b) und (d) werden wie folgt neu gefasst: "(a) [Absichtlich frei gelassen] (b) Berichtspflichten. Die Emittentin verpflichtet sich, während der Laufzeit dieser Schuld-verschreibungen (i) ihre Konzernabschlüsse innerhalb einer Frist von maximal 180 Tagen nach dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zu erstellen und (ii) ihre Konzernhalbjahresabschlüsse innerhalb einer Frist von maximal 120 Tagen nach dem 30. Juni des maßgeblichen Jahres zu erstellen. (d) [Absichtlich frei gelassen]" B. Außerordentlicher Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit in der Abstimmung ohne Versammlung, die von 00:00 Uhr (MEZ) am 19. Mai 2023 bis 24:00 Uhr (MEZ) am 21. Mai 2023 in Bezug auf die 2024 Schuldverschreibungen stattfand. Die Gläubiger erteilen ihre Zustimmung zu den folgenden Änderungen der Bedingungen: § 3 (a) bis (c) werden wie folgt neu gefasst: "(a) Die Schuldverschreibungen werden ab dem 17. Mai 2023 (einschließlich) bis zum Fälligkeitstermin (ausschließlich) bezogen auf ihren Nennbetrag mit 8,25 % jährlich verzinst. Die aufgelaufenen Zinsen sind nur am Fälligkeitstermin (der "Zinszahlungstag") zahlbar, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung. In diesem Fall sind die Schuldverschreibungen vom 17. Mai 2023 (einschließlich) bis zum tatsächlichen Tag der Rückzahlung (ausschließlich) zu verzinsen und am tatsächlichen Tag der Rückzahlung zahlbar. (b) Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden, oder, sollte die Emittentin eine Zahlung aus diesen Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht leisten, mit Beginn des Tages der tatsächlichen Zahlung. Leistet die Emittentin die Zahlung bei Fälligkeit nicht, wird der jeweils anzuwendende Zinssatz in Bezug auf die nicht geleistete Zahlung gemäß des in § 3 (a) beschriebenen Satzes zuzüglich 2% per annum bestimmt. (c) Sind Zinsen vor dem Fälligkeitstermin fällig, so werden sie berechnet auf der Grundlage der Anzahl der tatsächlichen verstrichenen Tage im relevanten Zeitraum dividiert durch 365 Tage." § 4 (a) wird wie folgt neu gefasst: "(a) Die Schuldverschreibungen werden am 9. November 2025 (der "Fälligkeitstermin") zum Nennbetrag zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung findet außer in den nachstehend genannten Fällen nicht statt." Die Definition des Begriffs "Wesentliche Tochtergesellschaft" in § 7(a) wird wie folgt neu gefasst: ""Wesentliche Tochtergesellschaft" bezeichnet eine Tochtergesellschaft der Emittentin, deren Bilanzsumme 20 % der konsolidierten Bilanzsumme der Emittentin übersteigt, wobei die Schwelle anhand der Daten in dem jeweils letzten geprüften oder, im Fall von Halbjahreskonzernabschlüssen, ungeprüften Konzernabschluss der Emittentin nach IFRS und in dem jeweils letzten geprüften (soweit verfügbar) oder (soweit nicht verfügbar) ungeprüften nicht konsolidierten Abschluss der betreffenden Tochtergesellschaft zu ermitteln ist." § 8 (a), (b) und (d) werden wie folgt neu gefasst: "(a) [Absichtlich frei gelassen] (b) Berichtspflichten. Die Emittentin verpflichtet sich, während der Laufzeit dieser Schuld-verschreibungen (i) ihre Konzernabschlüsse innerhalb einer Frist von maximal 180 Tagen nach dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zu erstellen und (ii) ihre Konzernhalbjahresabschlüsse innerhalb einer Frist von maximal 120 Tagen nach dem 30. Juni des maßgeblichen Jahres zu erstellen. (d) [Absichtlich frei gelassen]"





