Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG



Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165



Anlass der Studie: Research Update

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 38,00 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker



EQS Group AG meldet starken Jahresauftakt mit 15% Umsatzwachstum in Q1 2023. Sehr gute Entwicklung im Bereich Compliance setzt sich in Q1 2023 fort.



Im Rahmen der Q1 2023 Zahlen hat die EQS Group AG die Guidance bestätigt. Gemäß dem Management kann in 2023 mit einem Umsatzwachstum zwischen 15% bis 20% und mit einem EBITDA zwischen 9 und 11 Mio. EUR gerechnet werden.

Ein für die Gesellschaft wesentlicher Meilenstein ist die Verabschiedung des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) in Deutschland, welches, nachdem es sich mehrmals verschoben hatte, die Zustimmung des Bundestages am 11. Mai 2023 und des Bundesrates am 12. Mai 2023 erhalten hatte. Das Gesetz muss nun noch vom Bundespräsidenten unterzeichnet und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Voraussichtlich wird das Gesetz einen Monat nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten, also Mitte/Ende Juni 2023.



In Deutschland müssen nach dem in Kraft treten des Gesetzes Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern innerhalb eines Monats eine Whistleblower-Lösung einrichten. Die Bußgeldbestimmungen, die eine Strafe von bis zu 20.000 Euro vorsehen, wenn kein interner Kanal eingerichtet oder betrieben wird, treten jedoch erst sechs Monate nach der Verkündung des HinSchG in Kraft. In dieser Zeit werden also keine Bußgelder wegen fehlender Einrichtung verhängt. Gleiches gilt auch für Unternehmen im

Finanzdienstleistungsbereich, unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten. Für Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern sieht der Gesetzentwurf eine verlängerte Frist zur Einrichtung bis zum 17. Dezember 2023 vor. Diese Unternehmen dürfen auch Ressourcen teilen und mit anderen Unternehmen eine 'gemeinsame Meldestelle' betreiben.



Wir sind bereits das davon ausgegangen, dass das HinSchG mittelfristig in Kraft treten wird und haben dies bereits in unserem Prognosen berücksichtigt. Wir gehen davon aus, dass sich der Umsatz im Jahr 2023 im oberen Bereich der Guidance bewegen wird, und erwarten Umsatzerlöse in Höhe von 73,20 Mio. EUR. Das Wachstum in der ersten Hälfte des Jahres wird voraussichtlich im unteren zweistelligen Bereich liegen, jedoch prognostizieren wir eine deutliche Beschleunigung im zweiten Halbjahr 2023. Zudem wird sich die Einstellung des Russlandgeschäfts im laufenden Jahr negativ auf die Umsätze auswirken.



Das Management hat bereits im Geschäftsbericht 2022 die mittelfristige Umsatzprognose für das Jahr 2025 nach hinten verschoben. Nun strebt das Unternehmen einen Umsatz von 130 Mio. EUR mit einer EBITDA-Marge von mindestens 30% im Geschäftsjahr 2026 oder 2027 an, was ursprünglich 12 bis 18 Monate früher geplant war. Bedauerlicherweise verzögert sich auch die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in anderen EU-Ländern, weshalb die EU gegen fünf weitere Länder ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, plant das Management vorübergehend, die zusätzlichen Investitionen und Kostensteigerungen für das Geschäftsjahr 2023 zu reduzieren. Etwa zwei Drittel dieser Reduzierung entfallen auf Personalkosten und das restliche Drittel auf Marketing- und sonstige Ausgaben.



Wir sind zuversichtlich, dass die EQS Group ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreichen wird, und die Mittelfristplanung ist gut nachvollziehbar. Mit der nationalen Umsetzung der Richtlinie in den europäischen Ländern wird in den kommenden Jahren eine hohe Nachfrage nach Whistleblowing-Software erwartet. Durch das neue Cockpit mit verschiedenen Software-Modulen wird das Unternehmen in der Lage sein, umfangreiches Up- und Cross-Selling zu betreiben, was zu deutlichen Umsatzsteigerungen pro Kunde führen sollte. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass der Megatrend Nachhaltigkeit weiterhin an Bedeutung gewinnen wird und zusätzliche Anforderungen an Unternehmen stellen wird. Hier sieht die EQS Group auch zukünftig umfangreiche Potenziale. Im Januar 2023 trat die EU-Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichte (CSRD) in Kraft, die Tausende von Unternehmen dazu verpflichtet, Berichte gemäß der EU-Taxonomie zu erstellen und im ESEF-Format einzureichen. Dies sollte ebenfalls mit weiteren Umsatzpotenzialen einhergehen. Insgesamt wird die EQS Group ihre starke Marktposition als paneuropäischer Anbieter für Corporate Compliance und Investor Relations weiter festigen und ausbauen können.

Die EQS Group AG hat für das Jahr 2023 eine EBITDA-Guidance von 9 Mio. EUR bis 11 Mio. EUR veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass das obere Ende dieser Spanne erreicht wird. Unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 sieht ein EBITDA von 10,43 Mio. EUR vor, was einer EBITDA-Marge von 14,3% entspricht. Dies zeigt, dass die erwarteten Umsatzsteigerungen sich überproportional positiv auf das Ergebnis auswirken. Im Vorjahr lag die EBITDA-Marge bei 7,4% und das EBITDA bei 4,57 Mio. EUR.

Mit Blick auf die Mittelfrist-Guidance von EQS, die eine EBITDA-Marge von rund 30% vorsieht, gehen wir davon aus, dass eine schrittweise Margenverbesserung in den kommenden Jahren erreicht wird. Unsere Prognose sieht daher ein EBITDA von 16,95 Mio. EUR im Jahr 2024 und 23,51 Mio. EUR im Jahr 2025 vor, was jeweils einer EBITDA-Marge von 19,1% (2024) bzw. 21,8% (2025) entspricht.



Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwarten wir ein EBIT in Höhe von 2,20 Mio. EUR (Vorjahr: -3,58 Mio. EUR). Nach Abzug des Zinsaufwands und unter der Annahme, dass keine Zins- oder Finanzerträge erzielt werden, prognostizieren wir ein EBT von 0,18 Mio. EUR. Allerdings gehen wir davon aus, dass auch in diesem Jahr latente Steuern einen positiven Steuerertrag generieren werden, weshalb wir einen Jahresüberschuss von 1,68 Mio. EUR erwarten. Unserer Meinung nach ist das EBITDA jedoch der beste Indikator für den Unternehmenserfolg, da es den operativen Cashflow weitgehend widerspiegelt.



Gegenüber unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 17.04.2023) bleiben unsere Prognosen unverändert. Damit nehmen wir auch beim Bewertungsmodell keine Änderungen vor und wir bestätigen das Kursziel in Höhe von 38,00 EUR (bisher: 38,00 EUR). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27083.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 24.05.2023 (11:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 24.05.2023 (12:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°