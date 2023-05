EQS-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Personalie

MEDIQON Group AG: Starke operative Leistung und anhaltender Erfolg bei Akquisitionen in 2022. Umbenennung und neues Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen, um das nächste Wachstumskapitel zu beginnen



Die MEDIQON Group AG hat letzte Woche ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Mit 26 operativen Gesellschaften zum Jahresende erzielte die Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von 67,1 Mio. EUR und ein EBITDA von 16,8 Mio. EUR, was einem Anstieg von 64 % bzw. 38 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Entwicklung ist vor allem durch das erfolgreiche akquisitorische Wachstum der Plattformgesellschaften getrieben, aber auch organisch konnte in 2022 ein starkes EBITDA-Wachstum von 6,6 % erreicht werden. Wir gehen davon aus, dass sich das akquisitorische und organische Wachstum im Jahr 2023 fortsetzen wird.



Mit der Veräußerung des ursprünglichen "Medical Columbus"-Geschäfts vor fünf Jahren hat die Gesellschaft ein neues Kapitel in ihrer Entwicklung aufgeschlagen. Mit den Erlösen wurde der Grundstein für den Umbau der Gesellschaft in ihre heutige Holdingstruktur gelegt. Im Laufe der Zeit konnten wir außergewöhnliche Talente und Unternehmer sowie eine Gruppe erstklassiger, langfristig orientierten Aktionären gewinnen, die die Entwicklung gemeinsam mit uns vorangetrieben haben.



Über die letzten Jahre sind auch unsere Ambitionen und die Vision für die Zukunft der Gesellschaft schnell mitgewachsen. Wir sind überzeugt davon, dass wir noch viele neue, spannende und erfolgreiche Kapitel in der Entwicklung der Gruppe aufschlagen können und möchten der Hauptversammlung für diese Zukunft die Umbenennung der Gesellschaft in CHAPTERS GROUP AG vorschlagen.



Um die Gesellschaft bei der Gestaltung dieser nächsten Wachstumsphase zu unterstützen, schlägt die Gesellschaft vor, den Aufsichtsrat um Paul Buser zu erweitern. Paul Buser, Mitbegründer und Co-CEO von Sator Grove Holdings, begleitet die Gesellschaft bereits viele Jahre als Aktionär und bringt tiefgehende Expertise im Bereich Unternehmensgründung und -entwicklung sowie als Investor und Mitglied verschiedener Gremien mit. Wir freuen uns sehr, dass Paul Buser das Angebot, Mitglied des Aufsichtsrats zu werden, angenommen hat und sich bei der kommenden Hauptversammlung zur Wahl stellt.



"Es ist eine Ehre, für den Aufsichtsrat der MEDIQON Group AG in Betracht gezogen zu werden", sagt Paul Buser. "Wir kennen und begleiten das Team und die Gesellschaft seit dem Beginn der Transformation von der ‚Medical Columbus' und sind heute der größte Aktionär. Die neue 'CHAPTERS GROUP' ist bereit, sich zur ersten Anlaufstelle für herausragende Unternehmen und unternehmerische Talente in ganz Europa zu entwickeln. Die Struktur, die das Managementteam geschaffen hat, bietet die Möglichkeit, diese ehrgeizige Vision zu verwirklichen. Ich bin zuversichtlich, dass das CHAPTERS-Ökosystem weiterhin hochkarätige Talente anziehen wird und die Aktionärsbasis, die aus erstklassigen, unternehmerischen und langfristig orientierten Investoren besteht, uns dabei unterstützen wird. Wir stehen bereit, die Gesellschaft bei der Verwirklichung dieser Unternehmensvision zu unterstützen."

Paul Buser soll die Nachfolge von Lars Ahns antreten, der seinen Sitz im Aufsichtsrat angeboten hat um Paul Buser den Eintritt zu ermöglichen. Lars Ahns war neun Jahre lang Mitglied des Aufsichtsrats und konnte dabei die Neuaufstellung der Gruppe entscheidend prägen.



Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Mathias Saggau ergänzt:



"Ich möchte Lars für seinen außergewöhnlichen Einsatz in den letzten Jahren danken. Er war ein wichtiger Unterstützer und Berater unseres Managementteams und wir werden seine Mitwirkung vermissen. Wir freuen uns, dass Paul sich entschlossen hat, sich bei der nächsten Hauptversammlung zur Wahl zu stellen. Die Unterstützung und das Netzwerk, das Paul und sein Team bei Sator Grove in den letzten Jahren als Aktionäre zur Verfügung gestellt haben, haben die Entwicklung in den letzten Jahren positiv vorangetrieben. Wir freuen uns auf eine zukünftig engere Zusammenarbeit."



Lars Ahns:



"Es ist bittersüß den Aufsichtsrat zu diesem Zeitpunkt zu verlassen wenn man bedenkt, welche enormen Fortschritte wir gemacht haben und wieviel Freude die Zusammenarbeit mit dem Managementteam gemacht hat. Ich werde der Gesellschaft als Aktionär eng verbunden bleiben und wünsche Paul und dem gesamten Team der Unternehmensgruppe alles Gute für die kommenden Jahre."



Die Aktionäre haben die Möglichkeit, auf der kommenden Hauptversammlung am 29. Juni 2023 sowohl über die vorgeschlagene Namensänderung als auch über die Wahl von Paul Buser in den Aufsichtsrat abzustimmen.



Die diesjährige Hauptversammlung wird erstmalig in Hamburg stattfinden. Der Hauptversammlung wird ebenfalls vorgeschlagen den Sitz der Gesellschaft nach Hamburg zu verlegen, wo seit 2020 die Geschäftsführung ansässig ist. Die Einladung zur Hauptversammlung kann über die Internetseite der Gesellschaft heruntergeladen werden: Hauptversammlung - MEDIQON Group AG (mediqon-group.de)



Im Anschluss an die Hauptversammlung wird zudem eine Investorenveranstaltung in englischer Sprache stattfinden. Einzelheiten zur Veranstaltung werden in Kürze auf der Internetseite veröffentlicht.

Eine Anmeldung per Email an ir@mediqon-group.de wird erbeten.



