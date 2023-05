Zürich (www.anleihencheck.de) - Seit März 2022 erhöhte die US-Zentralbank die Zinsen in den USA, so Enzo Puntillo, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities bei Swisscanto.Dies habe in den vergangenen 15 Monaten verschiedene Opfer gefordert, insbesondere bei den schwachen Wirtschaftsexponenten. In den Schwellenländern hätten bereits angeschlagene Länder wie Sri Lanka ihre Schulden nicht mehr begleichen können - und in den USA seien verschiedene regionale Banken und in der Schweiz die Credit Suisse erheblich unter Druck gekommen. Das erschwere derzeit die Arbeit der Zentralbanken, da sie versuchen würden, die Inflation durch Zinserhöhungen unter Kontrolle zu bringen. Die Kerninflation bleibe jedoch sowohl in der Eurozone als auch in den USA hartnäckig bestehen. Die einzige Konstante im Jahr 2023 sei die erhöhte Volatilität der Zinsen gewesen. Innerhalb kurzer Zeiträume hätten sich Ängste vor anhaltenden Zinserhöhungen und einem Konjunktureinbruch mit der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen und einer sanften Landung abgewechselt. ...

