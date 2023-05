Linz (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Franken profitierte zuletzt wieder in seiner Funktion als sicherer Hafen und konnte in den letzten Monaten zum EUR deutlich zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ursachen dafür seien zuletzt der Stress an den Finanzmärkten im Zusammenhang mit dem US-Bankensystem und aktuell der Schuldenstreit in den USA und die Unsicherheit gewesen, wie es damit in nächster Zeit weitergehe. Der wieder stärkere Franken dürfte der Schweizerischen Nationalbank durchaus gelegen kommen. Die Inflationsrate in der Schweiz sei zuletzt leicht rückläufig, aber wie in so vielen anderen Ländern erweise sich die Kerninflation als recht hartnäckig. Der Schweizer Franken notiere aktuell um Werte unter 0,9730. (24.05.2023/alc/a/a) ...

