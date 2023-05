Fortum Battery Recycling und AMG Lithium haben einen Vorvertrag und eine Absichtserklärung über das Recycling von Lithiumsalzen unterzeichnet. Gemeinsames Ziel ist die Aufbereitung zu Lithiumhydroxid in Batteriequalität. AMG Lithium errichtet derzeit eine Lithiumhydroxid-Produktionsanlage in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Dort sollen künftig die recycelten Lithiumsalze aus der kürzlich in Betrieb genommenen ...

