Die Merkur Bank hebt im Rahmen einer Sonderaktion den Zinssatz für das Festgeld mit Laufzeit ein Jahr deutlich an. Die Merkur Bank bietet derzeit ein sogenanntes "Dankeschön Festgeld" an. Für dieses Festgeld zahlt die Privatbank mit Sitz in München nun 3,25 Prozent Zinsen, das sind 0,50 Prozentpunkte mehr als das ebenfalls von ihr angebotene "Festgeld Classic". Die Mindestanlage beträgt 10.000 Euro, maximal können 100.000 Euro angelegt werden. Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...