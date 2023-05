Die Uhr tickt. Die USA müssen schon bald die Schuldenobergrenze anheben, wenn das Land einen Zahlungsausfall vermeiden will. Doch Milliardär Ray Dalio warnt: Die Anhebung des Schuldenlimits von 31,4 Billionen Dollar, ohne das Problem im Großen und Ganzen zu lösen, ist keine Lösung. Am Ende werde es zu einem "katastrophalen finanziellen Zusammenbruch" führen.Da der so genannte X-Termin (1. Juni) nur noch eine Woche entfernt ist, wird das wahrscheinlichste Ergebnis in dieser Debatte um die Schuldenobergrenze ...

