Luxusaktien wie LVMH, Hermes oder auch Kering mussten zuletzt signifikante Einbußen hinnehmen. Der gesamte Luxus-Sektor verlor in den vergangenen beiden Tagen mehr als 50 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Zum einen drückt eine neue Corona-Welle in China auf die Stimmung. Zum anderen wurde der Sektor durch eine Analysten-Studie belastet.Die Experten der Deutschen Bank haben nämlich in einer Branchen-Analyse zu einer differenzierten Betrachtung geraten. Eine gewisse Zurückhaltung sei demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...