Wien (www.anleihencheck.de) - Zur Eindämmung der Inflation wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter nach oben schrauben müssen. Dieser Auffassung ist der Präsident der Bundesbank Joachim Nagel, so die Experten von "FONDS professionell"."Der geldpolitische Straffungskurs ist noch nicht an seinem Ende angelangt", habe Nagel der Nachrichtenagentur "Bloomberg" zufolge am Dienstag (23.05.) in Berlin beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats gesagt. "Es werden noch mehrere Zinsschritte erforderlich sein, um ein ausreichend restriktiv wirkendes Niveau zu erreichen", sagte der Bundesbankchef. "Und dieses Niveau werden wir dann eine ausreichend lange Zeit erhalten müssen, bis die Inflation nachhaltig gesunken ist." ...

